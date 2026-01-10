După demisia lui Klaus Schwab, conducerea Forumului Economic Mondial a fost preluată de Larry Fink, șeful BlackRock, cea mai mare companie de administrare de active din lume. Deși numele său nu este foarte cunoscut publicului larg, Fink controlează indirect o putere financiară uriașă: peste 12,5 trilioane de dolari în active, potrivit Realitatea Plus.

Într-o declarație recentă, Larry Fink a subliniat influența tot mai mare a marilor corporații în raport cu politica: „Intersecția dintre politică și mediul de afaceri nu a fost niciodată mai prezentă ca acum.”

BlackRock, fondată în 1988 la New York, este prezentă în 30 de țări și are clienți în 100 de state. Compania deține participații în aproape toate marile corporații ale lumii, fiind implicată în sectoare strategice precum tehnologie, industrie militară și criptomonede. Doar în active digitale ar administra peste o mie de miliarde de dolari, iar până anul trecut ar fi investit masiv și în Ucraina.

BlackRock este, însă, și una dintre cele mai contestate companii de pe glob. A fost acuzată de implicare în defrișările Amazonului, de investiții în firme suspectate de încălcarea drepturilor omului și chiar de finanțarea unor transferuri de armament folosit în zone populate de civili.

Într-un alt mesaj public, Larry Fink a vorbit deschis despre strategia companiei: „Trebuie să forțezi schimbarea comportamentelor, iar la BlackRock noi forțăm aceste comportamente.” „Schimbarea va trebui impusă.”

Din punct de vedere ideologic, BlackRock a fost mult timp asociată cu agenda progresistă globală și a colaborat strâns cu Forumul Economic Mondial condus de Klaus Schwab. În acest context, analiștii consideră firească trecerea puterii către Larry Fink.

Totuși, compania a făcut un pas înapoi odată cu venirea lui Donald Trump la Casa Albă. Presa americană notează că Larry Fink ar avea relații bune cu actualul președinte al Statelor Unite.