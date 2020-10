Președintele ales al CJ Caraș-Severin, Romeo Dunca, are Covid-19

Dunca a precizat că s-a testat după ce a avut simptome tipice răcelii și că, până la aflarea rezultatului, a stat acasă.

”Ceea ce ieri părea a fi o ușoară răceală se pare că este altceva. Mi-am făcut un test Covid și, până la sosirea rezultatului, m-am izolat în casă. În această seară am primit răspunsul de la clinică: testul a ieșit pozitiv. Din păcate pentru cei care nu mă doresc la Consiliul Județean Caraș-Severin, nu am simptome, așa că voi sta „pe margine” doar câteva zile. Și, vorba știm noi cui, I will be back”, a scris Dunca, pe Facebook.

Pe 27 septembrie, Dunca a fost ales la conducerea CJ Caraș-Severin, fiind la primul său mandat. Acesta îi preia locul social-democratului Silviu Hurduzeu.

Citește și ”Alertă în PNL! Doi deputați liberali, confirmați cu noul coronavirus”