Un psihiatru spune că a tratat în acest an 12 pacienți care au dezvoltat ceea ce el numește „psihoză AI”, o afecțiune care nu este recunoscută oficial, dar care ridică semnale de alarmă în contextul folosirii excesive a chatboților.

„Folosesc expresia psihoză AI, dar nu este un termen clinic — pur și simplu nu avem cuvintele pentru ceea ce vedem”, a declarat medicul pentru Business Insider.

Pacienții tratați de el aveau între 18 și 45 de ani, majoritatea bărbați, și foloseau intens chatboți precum ChatGPT înainte de a dezvolta simptome psihotice. „S-au îndreptat spre AI în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit, și asta a amplificat anumite vulnerabilități”, a spus psihiatrul.

El subliniază că inteligența artificială nu este în sine „rea”, dar izolarea, consumul de substanțe sau problemele emoționale deja existente pot fi agravate de utilizarea excesivă a chatboților.

Cum se manifestă psihoza și care sunt factorii declanșatori

„Psihoza descrie prezența unor iluzii false, convingeri fixe sau gândire dezorganizată. Nu este un diagnostic, este un simptom, exact cum febra poate fi un semn al unei infecții”, a explicat medicul.

Cauzele pot fi diverse, de la stres și consum de droguri, până la afecțiuni pe termen lung precum schizofrenia. În San Francisco, psihiatrul spune că întâlnește frecvent pacienți care folosesc substanțe stimulante precum cocaină, metamfetamină sau chiar medicamente luate în doze mari, precum Adderall.

Un alt factor cheie este izolarea. „Erau blocați singuri într-o cameră, folosind AI ore în șir, fără să aibă lângă ei un om care să le spună: «Hei, parcă te comporți diferit, hai să ieșim la o plimbare și să vorbim»”, a arătat specialistul.

