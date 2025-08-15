Care este ora ideală pentru a ne pune la somn? Ne protejăm inima și sănătatea mintală

Care este ora ideală pentru a ne pune la somn? Ne protejăm inima și sănătatea mintală
Care este ora ideală pentru a ne pune la somn? Ne protejăm inima și sănătatea mintală

Somnul nu mai este doar un moft – este un indicator esențial al sănătății mintale și fizice. Dar care este ora ideală de culcare dacă vrem să dormim bine și să trăim mai sănătos și mai mult? Iată ce spun specialiștii.

Conform unui articol din The Guardian, americanii încep rutina de somn în jurul orei 22:15, dar adorm abia în jurul orei 23:18. Un sondaj recent din SUA arată că, deși oamenii intră în pat la aproximativ 22:36, adorm în medie după 42 de minute. În acest timp, gândurile nu se opresc. Dar, sondajul e despre ora de culcare, nu despre ce se întâmplă între cearșafuri.

Ora de culcare ideală pentru o inimă sănătoasă: între 22:00 și 23:00

Sondajul din SUA, realizat pe 2.000 de persoane și comandat de o companie de saltele, arată așadar că ora medie la care oamenii adorm este 23:18, destul de târziu, nu-i așa? Dintre cei care au stat treji mai mult decât și-au propus, 29% au spus că au fost ținuți treji de treburi casnice, iar 21% au mărturisit că preferă noaptea deoarece este momentul lor preferat din zi. În medie, americanii încep rutina de culcare în jurul orei 22:15.

Aceste date sugerează că, deși mulți americani respectă o oră de culcare relativ devreme, procesul de adormire este adesea întârziat, posibil din cauza activităților dinainte de culcare sau a stimulentelor precum lumina albastră emisă de ecrane.

Un studiu publicat în European Heart Journal a descoperit că persoanele care se culcă în intervalul 22:00 și 23:00 au un risc mai mic de boli cardiovasculare. Studiul a analizat datele a peste 88.000 de adulți între 43 și 74 de ani, monitorizați prin dispozitive purtabile.

Somnul după miezul nopții afectează sănătatea mintală: ce spun studiile

Un alt studiu, realizat de cercetători de la Stanford și publicat în Psychiatry Research, arată clar: cu cât stai mai mult treaz după miezul nopții, cu atât cresc riscurile de anxietate, depresie și alte dezechilibre mintale. Recomandarea lor? Culcă-te până cel târziu la ora 1:00.

Alimente care stimulează creșterea părului. Ce trebuie să consumi dacă vrei să ai o podoabă capilară de invidiat

Continuarea pe Adevarul

 

 