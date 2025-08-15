Conform unui articol din The Guardian, americanii încep rutina de somn în jurul orei 22:15, dar adorm abia în jurul orei 23:18. Un sondaj recent din SUA arată că, deși oamenii intră în pat la aproximativ 22:36, adorm în medie după 42 de minute. În acest timp, gândurile nu se opresc. Dar, sondajul e despre ora de culcare, nu despre ce se întâmplă între cearșafuri.

Ora de culcare ideală pentru o inimă sănătoasă: între 22:00 și 23:00

Sondajul din SUA, realizat pe 2.000 de persoane și comandat de o companie de saltele, arată așadar că ora medie la care oamenii adorm este 23:18, destul de târziu, nu-i așa? Dintre cei care au stat treji mai mult decât și-au propus, 29% au spus că au fost ținuți treji de treburi casnice, iar 21% au mărturisit că preferă noaptea deoarece este momentul lor preferat din zi. În medie, americanii încep rutina de culcare în jurul orei 22:15.

Aceste date sugerează că, deși mulți americani respectă o oră de culcare relativ devreme, procesul de adormire este adesea întârziat, posibil din cauza activităților dinainte de culcare sau a stimulentelor precum lumina albastră emisă de ecrane.

Un studiu publicat în European Heart Journal a descoperit că persoanele care se culcă în intervalul 22:00 și 23:00 au un risc mai mic de boli cardiovasculare. Studiul a analizat datele a peste 88.000 de adulți între 43 și 74 de ani, monitorizați prin dispozitive purtabile.

Somnul după miezul nopții afectează sănătatea mintală: ce spun studiile

Un alt studiu, realizat de cercetători de la Stanford și publicat în Psychiatry Research, arată clar: cu cât stai mai mult treaz după miezul nopții, cu atât cresc riscurile de anxietate, depresie și alte dezechilibre mintale. Recomandarea lor? Culcă-te până cel târziu la ora 1:00.

