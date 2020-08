Nicolae Robu a închis terasele din Timișoara mai devreme, DIN GREȘEALĂ

"Eu n-am vazut nicio logica in a inchide terasele mai devreme, pentru ca am vazut in toata aceasta perioada cu ochii mei, intrucat in fiecare seara imi place sa fiu printre oameni, sa vad realitatile asa cum sunt ele, si niciodata nu am constatat ca ar fi ceva periculos in ceea ce se intampla in Timisoara. Noi avem o zona de promenada superba (...), sunt o multime de terase, lumea se plimba, sta la terase, dar respectand toate regulile. Si atunci nu vad de ce ar fi mai periculosi virusii, de ce ar fi mai mare pericolul de infectare dupa ora 23:00, cand lumea in mod natural se mai imputina. Mi s-a replicat in sedinta de Consiliu de astazi si de aceea sunt foarte suparat si in momentul in care am fost informat corect, acum, seara, am si postat pe Facebook ca am fost dezinformat", a declarat, sambata, la un post tv, primarul Nicolae Robu.

El a recunoscut ca nu a citit "cu ochii lui" textul, ci doar i s-a spus ca este imperativ stabilit, la nivel national, ca la ora 23:00 trebuie sa inceteze toate activitatile la terase.