Măști faciale cu efect de lifting

Femeia modernă este foarte preocupată de aspectul său fizic, însă, de multe ori, timpul este un impediment în calea frumuseții. Pentru femeile care își doresc să fie mereu frumoase, să aibă un ten curat, frumos, îngrijit, hidratat și cu un aspect mereu tânăr, dar nu au întotdeauna timp să ajungă în saloanele de înfrumusețare, le recomandăm următoarele măști faciale cu efect de lifting. Acestea sunt rapide pot fi folosite în intimitatea casei și sunt cât se poate de naturale.

Iată care sunt aceste măști cu efect de lifting.

Mască cu infuzie de albăstrele

Mască cu infuzie de flori de albăstrele recomandată pentru pleoape lăsate și ochii obosiți. De asemenea, datorită proprietăților tonifiante pe care le au, albăstrelele sunt indicate și în tratamentul mușchilor faciali lăsați. În acest caz, se aplică pe față comprese cu această infuzie de flori de albăstrele, efectul este unul de lifting.

Măști faciale cu decoct de brusture

Tenurilor acneice și cu exces de sebum li se recomandă măști faciale sub formă de comprese cu decoct de brusture, aplicate pe față. Pot fi folosite și pentru întărirea și creșterea părului. Se fricționează scalpul cu decoct de brusture, răcit.

Mască cu infuzie de flori de cimbrișor

Dacă aveți un ten seboreic, masca din infuzie de flori de cimbrișor este alegerea perfectă. La un litru de apă se adaugă 50 de grame de plantă, iar compresa se ține pe față timp de 10 minute.

Mască cu infuzie de tei și sunătoare