Zațul de cafea, elixir pentru piele

Zațul de cafea este un produs indispensabil pentru cosmetica zilelor noastre. Este eficient folosit, de către toate companiile de produse cosmetice, atât pentru ten și corp, cât și pentru podoaba capilară și scalp. Este ieftin și la îndemâna oricui, așa că a devenit un element foarte folosit în toate saloanele de cosmetică, dar și în tratamentele făcute acasă, în diverse combinații, în funcție de aplicarea lui sau a tipului de ten.

Prin utilizarea lui pielea elimină impuritățile, excesul de sebum rămas în pori, celulele moarte, chiar și unele pete apărute în urma expunerii la soare. Pielea rămâne mai luminoasă, catifelată și hidratată. Iată trei feluri în care îl puteți utiliza.

Aplicăm zațul de cafea direct pe față sau corp și îl folosim ca piling facial, după ce ne spălăm în prealabil. Îl lăsăm timp de 5 minute, după care masăm ușor, astfel încât să nu irităm pielea, apoi clătim cu apă din abundență. Putem să ștergem pielea cu un tampon cosmetic îmbibat cu un tonic.

Se face o pastă dintr-o jumătate de cană de zaț de cafea, peste care se pun 2 linguri de ulei de măsline și amestecăm. Se întinde cu ajutorul unei pensule sau spatule pe zonele cu celulită, după care se împachetează strâns cu folie de plastic zonele respective și se stă 15 minute. După asta se clătește pielea cu apă multă, fără săpun sau gel, pentru a nu irita pielea. Se poate unge tot cu ulei de măsline, masând ușor, pentru un plus de hidratare. Trebuie repetat o dată la două săptămâni.