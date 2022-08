„Cazul e absolut oribil. Este o dramă în interiorul fammiliei. Făptașul a spus foarte clar: Am premeditat de mult acest lucru.

De ce s-a ajuns ca o persoană bolnavă psihic să nu fie dusă la spital? Pentru că în fiecare zi mă lovesc de aceste elemente psiho-emoționale la părinți, aparținători: Niciodată nu-l voi interna pe copilul meu că consuma... Și eu le spun: Copilul dumneavoastră trebuie internat. Îi rog să-l interneze. Iar refuzurile sunt incredibile.

Această crimă a fost posibilă pentru că acest om nu a fost întrebat când trebuie.

Familia a refuzat de rușine, că ce o să spună lumea din sat...

O familie cu mulți membri a fost ucisă de un bolnav psihic pentru ca nu lua tratament, își lua tratamentul când voia. (...)

În cazul în care se dovedește că este iresponsabil, va fi încarcerat 20 de ani.

Dacă familia nu se încăpățâna să-l țină acasă, atunci această crimă nu s-ar fi întâmplat niciodată.

Avem de-a face cu o luptă nefirească a aparținătorilor. (...) Nu știu dacă există un departament sau autoritate care să se ocupe. (...) Chiar dacă sistemul e rudimentar...”, a explicat psihologul Radu Leca, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

„Nu sunt înca persoane care sa se ocupe de bolnavi in număr mare. Indiferent de monitorizarea lor, poate in urmatoarele luni, ani tot ar trebui sa fie angajate multe persoane”, a mai comentat psihologul Radu Leca situația celor care au probleme psihice și nu se află sub observare medicală de specialitate.

Psihologul Radu Leca a confirmat că gestul cumplit al bărbatului din Bascov a venit din dorința de răzbunare.

„Da, pentru că declarația este foarte clară. Răzbunarea vine din boală”, a declarat medicul specialist.

Psihologul Radu Leca a avertizat că bolnavii psihici au nevoie să urmeze un tratament permanent, pentru că reprezintă un pericol pentru ei și rudele lor.

„Pericolul este foarte mare, este uriaș. Nu conteaza tratamentul urmat, contează ce urmează după tratament. Iar bolile psihice grave nu se tratează 30 de zile, nici 60, nici 90, ci o viață”, a concluzionat Radu Leca.

Psihologul Radu Leca l-a întrebat și pe primarul din Bascov - Gheorghe Stancu dacă localnicii au observat un comportament special la bărbatul care și-a ucis familia, inclusiv nepoata de 5 ani.

Radu Leca, medic psiholog: Știu că e primul caz de acest fel. Ați văzut, auzit, oamenii v-au spus că acest domn a avut momente când și-a pierdut răbdarea, a țipat, a încercat să facă rău altor oameni?

Gheorghe Stancu, primar Bascov: Sincer să spun, nu am cunoștință, chiar cetățenii au spus că se comporta normal, ieșea seara târziu, mergea la magazin, cumpăra alimente. (...) Chiar medicul de familie locuia la două case.

Radul Leca a mai precizat că „nu ne implicăm în discuții cu aceste persoane. Nu ne punem problema că nu suntem umani. știu că sună dur. Nu intrăm în discuție”.

„Acest tip de bolnavi trebuie să fie ajutați de autorități. Altfel, subiectul va crea o idee fixă. Acest tip de crime pot fi repetabile în baza unei idei fixe”, a avertizat psihologul Radu Leca, în declarația făcută, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Crimele din Bascov au fost descoperite de cumnatul autorului, la întoarcerea acasă, după ce a fost alertat de o vecină. El a fost cel care a sunat la 112 pentru a anunța ororile pe care le-a găsit. Bărbatul de 53 de ani și-a ucis mai întâi părinții, mama și tatăl, apoi pe fratele geamăn, ultimii fiind sora sa și nepoata lui de 5 ani. Imediat după aceea acesta ar fi fugit în curtea casei, unde ar fi încercat să se sinucidă. În timpul audierilor poliției, bărbatul ar fi mărturisit că avea de gând de mult să-și omoare familia.