Psihologul criminalist a explicat, la Realitatea Plus, că este extrem de dificil de a încerca să explicăm imboldul criminal care a dus la masacru din perspectiva unei persoane normale. "Astfel de indivizi, chiar dacă par calmi, lucizi, își pot schimba brusc comportamentul, îi poate deranja, un gest, o vorbă, o privire. (...) Poate nici medicamentația care-i era administrată nu era de concentrația potrivită, poate a fost diluată", a explicat Chesnoiu.

"Am avut foarte mulți subiecți criminali cu probleme psihice, oamenii aceștia trebuie monitorizați non-stop, nu poți să stai cu ei in casă, pentru că facă te întorci cu spatele, îți poate face de petrecanie. Omul acesta este ca o bombă cu ceas, chiar dacă este sub tratament, acesta nu-l vindecă. El (principalul suspect in cazul crimelor de la Bascov - N.R.) nu are nicio vină că nu s-au luat niște măsuri mai stricte. Chiar dacă era sub tratament, când a prins momentul, a acționat. De altfel, a și declarat că a premeditat totul. Poate și familia sa, chiar dacă erau cadre medicale, nefiind de specialitate psihiatrică, nu au abordat cum trebuie subiectul." a mai afirmat psihiologul criminalist Liviu Chesnoiu.