Rețetă de kombucha nu este complicata, însă vei avea nevoie de putina răbdare. Durează câteva zile până când vei putea să te bucuri de aceasta băutură.

Kombucha este plina de probiotice și are un efect benefic asupra digestiei și a sănătății intestinale. Unele persoane susțin că, prin consumul acestei băuturi, au reușit să scape de depresie, arsuri stomacale, probleme articulare și cardiace, însă nu exista studii în acest sens. Totuși, daca o consumi și observi că te simți mai bine, e foarte posibil să aibă un impact asupra stării tale generale de sănătate. Cu siguranță, rău nu are cum să facă, fiind un produs natural, obținut prin fermentare.

În ceea ce privește gustul, nu este pe placul tuturor. Este acel gen de băutură pe care fie o iubești, fie o urăști. Nu exista cale de mijloc. Daca iți place aroma înțepătoare, un pic acrișoară, similara cu socata, dar puțin mai acrișoară, s-ar putea să te încânte. În acest caz, vestea buna este că poți înlocui cafeaua cu kombucha, pentru că este obținută din ceai negru și are efect revigorant.

Rețeta de kombucha. Ce pași trebuie să urmezi

Kombucha începe că un ceai negru cu zahar, care este apoi fermentat cu ajutorul unui scoby. „SCOBY” este un acronim pentru „Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast” (Cultura simbiotica de bacterii și drojdie). Bacteriile și drojdia scoby mănâncă cea mai mare parte a zaharului din ceai, transformându-l într-o băutura fermentata. Acest scoby este cauciucat și un pic alunecos, având bucăți maronii și fibroase. Prin fermentare, transforma ceaiul zaharat în ceva spumos și acrișor. În cazul în care ai văzut vreodată cum se prepara oțetul, acesta are nevoie de o așa numita „mama”, care întreține fermentația. Acesta este scoby-ul din kombucha.

Poți cumpără acest starter pentru kombucha pentru a-l folosi că să obții băutură sau îl poți face la tine acasă.

De ce ai nevoie pentru scoby de kombucha

3 litri de apă

200 de grame de zahăr alb

2 linguri de ceai negru (daca folosești ceai la pliculețe vei avea nevoie de 8 plicuri)

500 ml de kombucha cumpărată din magazin

Extra, pentru aromă, la alegere: 100-200 de fructe proaspete, tăiate mărunt, 500 ml de suc de fructe, 100 ml miere, 3 plicuri de ceai aromatizat sau 2 linguri de ierburi proaspete (de exemplu rozmarin) sau condimente (cum ar fi scorțișoară). Acestea sunt opționale și se pot pune după gust. Poți face, prima oara, kombucha simplă, apoi să experimentezi cu diverse arome până când descoperi care e varianta preferata.

Vei avea nevoie de un borcan de sticla de 5 litri, un tifon pentru strecurat, o pâlnie și o oală în care să prepari ceaiul.

Fierbe apa în oala și dizolvă zahărul în ea. Oprește focul și pune ceaiul la infuzat, până când apa se răcește. Acest proces s-ar putea să dureze câteva ore. După ce s-a răcit, scoate pliculețele sau strecoară ceaiul. Adaugă kombucha cumpărată din magazin. Aceasta are rolul de a menține un mediu acid, în care să nu se dezvolte bacterii nocive, ci doar cele necesare în procesul de fermentare. Adaugă și alte arome, daca dorești.

Kombucha necesită multă răbdare

Totul este foarte simplu, nu-i așa? Asta a fost primul pas, mai precis scoby-ul. Păstrează borcanul într-un dulap, la întuneric, timp de una până la patru săptămâni. Vă fi nevoie să îl verifici odată la câteva zile pentru a vedea daca începe să se formeze. Un strat de scoby de culoare crem ar trebui să înceapă să se formeze la suprafață kombucha în câteva zile. Nu este neobișnuit că scoby-ul să plutească în partea de sus, de jos sau chiar în lateral în timpul fermentării. Când acesta devine o masa solida, poți considera că ai format prima „mama” pentru kombucha ta.

Este un adevărat test de răbdare dar, de acum încolo, rețetă de kombucha e mai simpla. Vei folosi de fiecare data acest scoby și vei prepara băutură exact după instrucțiunile de mai sus. Doar că vei înlocui kombucha cumpărată din magazin cu scoby-ul obținut.

Așadar, faci infuzia din zahar cu ceai până când se răcește, strecori ceaiul într-un borcan mare și în el pui cu grija scoby-ul.

Băutură se lasă intre 7 și 10 zile, într-un loc călduț și ferit de lumina soarelui. Verifica periodic daca a început fermentația.

După 7 zile, începe să guști zilnic kombucha turnând puțin din borcan și punând-o într-o cana. Când atinge un echilibru de dulceață și aciditate pe gustul tău, kombucha este gata de îmbuteliere.

Întâi, vei scoate cu grija scoby-ul, cu mâinile curate, așezându-l pe o farfurie. Toarnă kombucha în recipiente din sticla cu închidere ermetica. Păstrează kombucha la frigider și consum-o în termen de 10 zile. Pentru a pastra scoby-ul în viață, e nevoie să începi un nou proces de fermentare cu el.

