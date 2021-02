Kelemen Hunor: „Salutăm decizia de astăzi privind redeschiderea școlilor, deoarece aceasta este în concordanță cu solicitările noastre pentru care am militat încă din noiembrie, iar din decembrie din cadrul Guvernului. Începând cu semestrul al doilea orele se vor desfășura cu participare fizică în grădinițele și în clasele din localitățile aflate în scenariul verde.

În localitățile aflate in scenariul roșu doar preșcolarii și elevii din școlile primare se vor întoarce in sălile de clase, in timp ce în cele marcate cu galben și elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor putea relua cursurile.

Decizia de astăzi este încurajatoare şi demonstrează că poziția UDMR a fost decisivă în Guvern. Nu avem timp de pierdut, nu ne putem permite pierderea unei întregi generații din cauza epidemiei. Decizia de astăzi se bazează pe opinia specialiștilor: prin redeschiderea parțială a şcolilor, preșcolarii și elevii vor putea studia într-un mediu care permite supravegherea şi monitorizarea zilnică a stării lor de sănătate. Suntem convinși că prin decizia de astăzi vom intra într-o perioadă de recuperare care înseamnă și încheierea unei perioade deosebit de solicitante atât pentru părinți cât şi pentru copii.”