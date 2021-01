Ce spune liderul UDMR despre discuțiile cu președintele Klaus Iohannis

Kelemen Hunor: "Am discutat despre buget, am discutat despre agenda parlamentară. Săptămâna viitoare se reuneşte Parlamentul şi era firesc să avem o discuţie legată de agenda primei sesiuni, mai ales că există câteva urgenţe. Prima urgenţă este bugetul şi am discutat despre posiblitatea de a ne încadra într-un deficit de 7% sau 7% şi un pic, nu se poate depăşi 7,1%, asta este clar, fiindcă în acest moment noi de la 10% trebuie să coboram cu deficitul la 7% în 2021".

Potrivit vicepremierului, discuţiile au vizat şi priorităţile legislative legate de legile Justiţiei, scriu jurnaliștii de la Agepres.

Kelemen Hunor: "Noi, săptămâna trecută, în Guvern am aprobat un memorandum în care am spus că, până la sfârşitul lunii februarie, va veni Ministerul Justiţiei cu un proiect de lege (...) care are ca scop desfiinţarea Secţiei speciale şi, până în aprilie, va veni cu celelalte proiecte pe legile Justiţiei. Am spus că în acest an trebuie să facem tot efortul să scăpăm de MCV, fiindcă intră în funcţiune un alt mecanism de verificare a statului de drept şi România nu trebuie să rămână cu cele două mecanisme de verificare".

Un alt subiect abordat de președinte cu membrii coaliției de guvernare a fost legat de corelarea reformelor cu Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.



Kelemen Hunor: "Deci, din acest punct de vedere, au fost discuţiile cu coaliţia şi cu preşedinţii celor două Camere, cu premierul şi cu preşedintele Iohannis. Aici sunt câteva domenii unde în acest an trebuie să încercăm să facem reformele în aşa fel încât efectele să fie produse începând de anul viitor. E vorba de salarizarea în sectorul bugetar, sistemul de pensii, bineînţeles în Educaţie, fiindcă acest proiect "România educată" a fost asumat întotdeauna de guvernare şi acolo trebuie să vedem până la sfârşitul anului care vor fi acele măsuri legislative care pot fi adoptate. Deci, lucruri simple, de coaliţie, de politică, de coordonare, fiindcă începe sesiunea parlamentară şi e o mare provocare să avem până la sfârşitul lunii, dacă se poate, undeva până în 20 februarie, legea bugetului".