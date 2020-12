Liderii coaliției PNL-USR PLUS-UDMR, după consultările de la Cotroceni: Așteptăm decizia președintelui. Suntem pregătiți pentru învestirea Guvernului mâine seară

Ludovic Orban: Așteptăm decizia președintelui, suntem pregătiți

„Am participat în echipă la consultările cu președintele pentru că am decis din momentul alegerilor să formăm o coaliție de centru-dreapta care să ofere României într-un timp cât mai scurt, care să aibă capacitatea de a face marile reforme. I-am prezentat președintelui acordul de coaliție și voința noastră comună de a lucra împreună pentru binele . Așteptăm decizia președintelui și suntem pregătiți să derulăm toate procedurile pentru învestirea Guvernului în cel mai scurt timp.

Dacian Cioloș a declarat că i-au propus președintelui „un parteneriat, pentru că România va avea nevoie de reforme”.

„I-am confirmat domnului președinte că cele tre ipartide s-au pus de acord asupra nominalizării lui Florin Cîțu, că avem un program de guvernare finalizat, ca vrem sa incepem cat mai repede guvernarea și vrem să învestim guvernul săptămâna aceasta. I-am propus președintelui să lucrăm împreună, în parteneriat, pentru că România va avea nevoie de reforme. Suntem gata să începem, e o echipă care s-a sudat în aceste zile. Pe foarte multe lucruri ne-am pus de acord, le veți vedea în programul de guvernare și sunt lucruri pe care mai urmează să le discutăm și pentru care vom solicita sprijinul partenerilor în Parlament. Construim un parteneriat între Parlament, Guvern și Președinție”, a declarat liderul PLUS.

Liderul USR, Dan Barna, a spus că „a fost o discuție foarte pragmatică„nu suntem o coaliție bazată pe un entuziasm năuc. Sunt reforme așteptate de electorat și așteptăm sprijinul său, chiar dacă nu sunt explicit menționate în programul de guvernare”.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că e „optimist că mâine seară vom avea un guvern”.

Florin Cîțu: De mâine seară pornim la drum

După liderii coaliției, premierul propus de PNL-USR-PLUS-UDMR, Florin Cîțu, a declarat că i-a transmis președintelui că „sunt gata să îmi asum această guvernare”.

„I-am transmis domnului preşedinte că sunt gata să îmi asum această guvernare, în acest moment dificil pentru România, că vom continua ceea ce am început în acest an şi bineînţeles avem un program de guvernare care aduce multe măsuri importante pentru români în perioada următoare. Am prezentat şi cum văd lucrurile după votul de mâine seară, cum va fi prima şedinţă de guvern şi care vor fi măsurile din acea şedinţă. Am discutat puţin şi despre calendarul referitor la bugetul pe anul viitor. De mâine seară pornim la drum”, a spus Cîțu.

Liderii coaliției de centru dreapta au fost primii care au intrat la consultări, la ora 15.30 și discuțiile au durat până la ora 16.00.

Președintele Klaus Iohannis i-a felicitat pe liderii PNL, USR PLUS și UDMR pentru constituirea coaliției, la consultările de marți, de la Palatul Cotroceni.

La începutul discuțiilor, Ludovic Orban i-a înmânat președintelui acordul coaliției.