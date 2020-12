Județul Giurgiu va avea o nouă pădure. Președintele Klaus Iohannis, prezent la acțiunea de impădurire

”Suntem la o acțiune practică: plantăm păduri.

”O pădure cât o țară este campania pe care am început-o împreună în această primăvară. Este o campanie în care am crezut de la început, de aceea i-am acordat patronajul și rezultatele arată că nu m-am înșelat.

S-au plantat 50 de milioane de puieți în această campanie. S-au plantat pe diverse terenuri, în zone montane, de câmpie. În jur de 3.000 de pacrele s-au plantat de la zero. Este un rezultat notabil

Cred că aceste rezultate nu sunt doar statistic foarte bune, sunt rezultate care ne încurajează. Domnule ministru, vă provoc pe dumneavoastră, pe cei din zona silvică: haideți să continuăm și în anii care vin astfel de campanii și haideți să avem mai multă ambiție!. Am aflat că aici, în județ, s-au plantata peste 200 de hectare de pădure. Este bine, dar eu cred că este nevoie de mai mult”, a spus Iohannis.

Șeful statului a reiterat necesitatea implicării fiecăruia dintre noi în combaterea schimbărilor climatice și a subliniat rolul important pe care îl au pădurile în acest sens.

”De ce e nevoie de păduri? Beneficiile sunt multiple și sunt foarte, foarte importante. Pădurea - nu degeaba se spune că este aurul de mâine - este plămânul verde al pământului și, da, pot să spun că noi, în România, avem op relație specială cu pădurea. Se știe, pădurea generează aer curat și absoarbe emisiile. Pădurea este sănătoasă pentru mediu și cu toții ne dorim un mediu sănătos. Pădurea adaudă valoare la teren mult, foarte mult. O aprcelă de pădure este incomparabil mai valoroasă decât o parcelă de teren agricol. De multe ori, pădurile au fost plantate în locuri unde nu se făcea agricultură.

O pădure absoarbe carbonul care este emis de mașini, de centrale de încălzire, de industrie în general. De ce ne interesează asta? Dacă vrem să avem un mediu curat, și vrem, și să prevenim schimbările climatice, șui vrem, trebuie să facem ceva ca să se reducă emisiile care încălzesc tot globul.

Există măsuri de diverse tipuri pentru a obține acest rezultat. Putem să renunțăm ușor, ușor la carburantul fosil și sp folosim alte surse de energie, să renunțăm la mașinile pe benzină și să folosim mașini electrice sau pe hidrogen. Cea mai bună și plăcută măsură este extinderea suprafeței plantate cu pădure. Este o măsură activă, bună, folositoare și cred că vă dați seama că este o măsură cu multiple beneficii pentru România.

Sigur, în afară de a planta păduri și de a economisi energie, trebuie să facem multe alte lucruri pentru a preveni schimbările climatice. Ne dorim acest lucru, avem bani europeni pentru astfel de măsuri și voi insista ca viitorul guvern să dea o atenție deosebită și să creeze structuri adevărate pentru a avea o politică națională care protejează mediul și previne schimbările climatice”, a spus Iohannis.

Șeful statului a amintit că seceta cu care s-a confruntat țara noastră în primăvară și inundațiile din multe zone din țară sunt efecte ale încălzirii climatice.

”Încălzirea globală nu este un subiect de gazetă, ci un efect absolut nedorit al dezvoltării industriale.

Nu vreau să oprim dezvoltarea industrială, dar vreau să construim industrii nepoluante, inteligente, în general o economie circulară, să refolosim tot ce se poate folosi pentru a proteja mediul și să ducem în general o viață mai sănătoasă, mai bună.

Aceste lucruri trebuie să le facem împreună și asta este o provocare pentru generații întregi. Un mă declar un adept al acestor politici și le voi promova permanent, cu toate guvernele pe care le mai prind eu”, a adăugat Iohannis.