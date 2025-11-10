Cele mai recomandate legume:

Varză – Este o altă legumă cruciferă bogată în vitamina C, vitamina K, fibre și glucozinolați. Vremea mai rece îmbunătățește dulceața și fermitatea.

Țelină – Este o legumă rădăcinoasă adesea recoltată în lunile mai reci. Oferă fibre, vitamina K, vitamina C, fosfor și potasiu. Se poate depozita nespălată în frigider timp de până la două-trei săptămâni.

Morcovi și păstârnac – Aceștia sunt legume rădăcinoase bogate în beta-caroten (un precursor al vitaminei A), vitaminele C și K, potasiu și fibre. Morcovii recoltați toamna tind să fie mai dulci și mai aromati. Pentru depozitare, se tăie vârfurile cu frunze (care absorb umezeala) și apoi se păstrează la frigider într-o pungă de plastic sau într-un recipient acoperit cu un prosop umed. Morcovii pot rezista câteva săptămâni.

Sfeclă roșie – Este o legumă rădăcinoasă bogată în fibre, folat, mangan, potasiu și compuși vegetali numiți betalaine, care au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. Face parte din recoltele de vreme rece și din produsele preferate din noiembrie.

Conopidă – Aceasta este bogată în vitamina C, vitamina K, folat, fibre și colină. Fiind o cultură pentru vreme răcoroasă, este deosebit de bună în noiembrie și una dintre cele mai populare legume din noiembrie. Se poate păstra la frigider, nespălată, într-o pungă perforată și se poate consuma în aproximativ o săptămână pentru o textură optimă.

Broccoli –Este o legumă cruciferă bogată în vitamina C, vitamina K, fibre și compuși precum glucozinolații, care se transformă în sulforafan. Se depozitează nespălate în frigider (într-o pungă perforată) și se consumă în termen de trei până la cinci zile.

Dovleac – Acesta este o sursă excelentă de vitamina A și antioxidanți.

Usturoi și ceapă – Sunt adevparate antibiotice naturale de sezon.

Cartofi și napi – Aceștia oferă energie în zilele reci.

Cele mai potrivite fructe pentru luna noiembrie:

Mere – Merele se numără printre cele mai cunoscute fructe de toamnă. Acestea sunt o sursă bogată de fibre alimentare (în special atunci când se mănâncă coaja), vitamina C și diverși fitonutrienți, cum ar fi quercetina și alți flavonoizi. Pentru depozitare, trebuie să știi că merele produc etilenă gazoasă, care accelerează coacerea altor produse, așa că se depozitează separat. Păstrează-le la frigider pentru o depozitare mai lungă (pot dura câteva săptămâni) sau într-un loc răcoros și întunecat. Dacă sunt păstrate la temperatura camerei, consumă-le în aproximativ o săptămână.

Pere – Acestea sunt fructe dulci și suculente, cu o textură fină (după coacere) și oferă fibre alimentare, vitamina C, potasiu și bor (un oligoelement). Ating apogeul la sfârșitul sezonului, în noiembrie. Depozitează perele la temperatura camerei până se coc, apoi mută-le în frigider pentru a le lent coace. Unele pere se vor păstra mai mult timp dacă sunt depozitate într-un loc răcoros

Gutui – ideale pentru imunitate și digestie.

Rodii – Acestea sunt fructe bogate în fibre, vitamina C, potasiu și polifenoli vegetali (punicalagine, antocianine), care au efecte antioxidante și antiinflamatorii. Se depozitează la temperatura camerei pentru o perioadă scurtă de timp sau la frigider pentru o perioadă mai lungă de timp (până la câteva săptămâni).

Struguri târzii – Reprezintă o sursă de resveratrol, un puternic antioxidant.

Măceșe – Acestea conțin de 10 ori mai multă vitamina C decât citricele.

Nuci și alune – Ne oferă grăsimi sănătoase și minerale esențiale.

Prune uscate – Acestea sunt excelente pentru tranzitul intestinal.

sursa: Sfat Naturist