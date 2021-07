CUM putem să ne protejăm împotriva mușcăturilor de căpușe

Sunt zeci de oameni care ajung în aceste zile la spital mușcați de căpușe după ce au fost în parcuri, păduri, la iarbă verde.

Specialiștii explică și cum putem preveni sau chiar evita mușcăturile de căpușe. În primul rând este bine să evităm zonele cu vegetație în exces, adică unde iarba este foarte mare, netăiată, potrivit Realitatea PLUS. De asemenea, trebuie să purtăm îmbrăcăminte deschisă la culoare și să avem la noi și spray-uri împotriva insectelor. Este indicat să fie purtate bluze cu mâneci lungi și pantaloni lungi. De asemenea, proprietarii de câini să evite să lase animalele în zonele ierboase.

Și vegetația crescută în voie în multe zone ale Timișoarei face ca aceste insecte să fie tot mai des întâlnite în oraș și să crească numărul mușcăturilor de căpușe. Timișorenii se plâng că substanțele folosite în mod obișnuit pentru a ține la distanță căpușele nu mai sunt eficiente și trebuie să folosească altele, mai scumpe.

RECOMANDĂRILE medicilor

“De cate ori mergem la iarba verde este recomandabil sa ne asezam pe o patura, nu direct pe iarba, si, eventual, sa purtam pantaloni lungi, pentru situatia in care ne plimbam printr-o iarba mare. Astfel, capusa sa nu se poata fixa de picior. Sa ne spalam seara si sa ne inspectam pielea. Sa utilizam spray-uri anticapusa, cand mergem intr-o zona unde este posibil sa fie capuse. Sa consultam medicii, daca am gasit o capusa si nu stim de cat timp este pe piele, daca nu am reusit sa o scoatem cu totul, sau daca apare eritemul caracteristic la locul muscaturii de capusa”, spune SL dr. Virgil Musta, sef Sectie Boli Infectioase II, Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara, scrie realitateadetimis.net.

- Atunci când se merge prin pădure sau prin zone ierboase, trebuie să purtăm încălțări solide, pantaloni lungi, șosete de lungime medie, bluze cu mâneci lungi, mănuși și pălărie/șapcă;

- Se pot folosi la soluții anti-insecte pe piele, evitând mâinile, ochii și gura. Atenția la utilizarea acestor produse, pentru că sunt toxice;

- În cazul în care locuiești la casă, trebuie să ai grijă de grădină, adică trebuie tunsă iarba și curățat regulat gardul viu. Este bine ca lemnele să fie așezate în zone uscate, sub lumina razelor soarelor, tocmai pentru a preveni apariția căpușelor;

- Trebuie verificate regulat hainele, pielea adulților și a copiilor, ca și animalele de companie, pentru mușcături de căpușe. Verificarea trebuie făcută mai ales după o ieșire la pădure, iarbă verde sau în zone de câmpie. Mușcăturile de căpușă nu dor, astfel că, fără o verificare foarte atentă, nu se poate ști dacă există sau nu vreuna;

- Este recomandat un duș imediat după revenirea acasă, pentru că insectele rămân atașate pe piele câteva ore înainte de a începe să se hrănească. Este posibil ca apa să ajute la îndepărtarea acestora;

- Căpușele pot fi îndepărtate cât mai repede posibil cu ajutorul unei pensete, deși se recomandă sîă se meargă imediat la un spital pentru a fi înlăturată. În cazul în care se poate face acasă, insecta trebuie trasă ușor, în caz contrar, există riscul ca bacteriile conținute să ajungă în piele. După îndepărtarea corectă a căpușelor, trebuie aruncate în toaletă. Zonele de unde a fost desprinsă căpușa trebuie dezinfectate cu spirt.

Boala Lyme este tratabilă, mai ales dacă este detectată din vreme. De aceea, este recomandat să verifici pielea membrilor familiei după fiecare ieșire la pădure sau într-o altă zonă ierboasă. Astfel, vei putea preveni infecția, dacă insecta nu a pătruns în corp sau te vei putea trata, conform recomandărilor medicului, încă din primele stadii ale bolii.

Ce trebuie să știi despre mușcătura de căpușă - Când apare boala Lyme

În mod normal, mușcătura de căpușă nu este neaparat periculoasă. Dar, spun medicii, căpușele pot transmite bacteria Borrelia, ce produce boala Lyme.

Deși majoritatea persoanelor mușcate de căpușe nu contractează boala Lyme, riscul de infecție crește pe măsură ce trece mai mult timp de la momentul mușcăturii.

Dacă boala nu este depistată și tratată imediat după infecție sau dacă nu există simptome în primul stadiu al bolii, infecția afectează pielea, articulațiile, inima și sistemul nervos, în câteva săptămâni sau luni de la infecție. Apare la câteva zile sau săptămâni de la primul stadiu, când cel mai des se manifestă prin următoarele simptome: erupție roșie circulară; lipsă de energie; dureri de cap; dureri musculare și articulare. Însă, pentru unele persoane infectate, stadiul I nu are niciun simptom.

Tratamentul bolii Lyme constă în administrarea de antibiotice, iar recuperarea va fi rapidă și completă, dacă infecția este detectată timpuriu. Când boala este depistată mai târziu, simptomele se modifică:

- Erupție cutanată extinsă și circulară - poate apărea pe mai multe părți ale corpului;

- Durere fizică;

- Slăbiciune;

- Amorțeala brațelor și/sau a picioarelor;

- Paralizia mușchilor feței;

- Dureri de cap;

- Leșin;

- Probleme de concentrare sau cu memoria;

- Conjunctivita sau deteriorarea țesutului ochiului;

- Înroșirea și tumefierea articulațiilor mari, în special a genunchilor;

- Palpitații și complicații cardiovasculare.

Boala Lyme, ce poate fi dezvoltată în urma mușcaturii unei căpușe infectate cu Borrelia, debutează într-un interval cuprins intre 3-30 zile de la contact. Se formează o zona roșie la locul ințepăturii, care are mijlocul mai pal (eritem caracteristic), scrie realitateadetimis.net. Următoarele simptome sunt dureri de cap, de muschi si de oase, dar si o oboseala accentuata. In evolutie, poate aparea o eruptie pe piele si in alte zone ale corpului. In cazul in care nu este tratata la timp, boala poate evolua cu afectare articulara, cardiaca si neurologica. Citește continuarea pe realitateadetimis.net.