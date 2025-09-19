"Domnul Bolojan este cel mai mare habarnist recrutat de rețeaua lui Soros de mulți ani. Vă uitați cine îl laudă - ONG-urile lui Soros - și e foarte simplu. Dumnealui a fost lăudat de-a lungul timpului și i s-a creat așa o aură de „Salvatoare de la patria”.

Părerea mea e că habar nu are de economie și chiar dacă a fost dânsul pe la Bihor pe acolo ce a fost... nici de administrație. Nu are nici consilieri competenți, iar măsurile pe care le face sunt impuse din afara României ca să ne pună în genunchi și mai rău decât suntem acum.

Dacă vrea să facă o reformă, ar fi foarte simplu. În România sunt peste 2.500 de comune sub 5.000 de locuitori. Ar putea să comaseze și ar scăpa de o grămadă de angajați.

Vrei să accelerezi economia? Păi nu pui taxe, mă băiatule, mă! Lasă omul să își poată face o mică afacere, pune-i taxe mici și atunci omul va plăti.

E clar că nu vrea decât să ne distrugă și mai mult.

Nu cred că oamenii vor fi intimidați, pentru că le-a ajuns cuțitul la os", a declarat, la Realitatea PLUS, Dorin Cocoș.