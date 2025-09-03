De ce este sănătos să mănânci pâine congelată

Alimentele cu un indice glicemic scăzut determină o creștere mai lentă și mai controlată a nivelului de zahăr din sânge. Acest lucru înseamnă mai puține fluctuații de energie, reducerea poftei de dulce și o senzație de sațietate prelungită.

Este un aspect esențial pentru persoanele care încearcă să mențină o greutate sănătoasă. Totodată este importnat pentru persoanele care vor să-și controleze glicemia sau care se confruntă cu diabet de tip 2, scrie Ca Tine.

Este important de menționat că pâinea cu maia are deja un indice glicemic mai scăzut în mod natural. Totuși, chiar și pâinea albă obișnuită poate fi îmbunătățită prin congelare.

Un studiu publicat în 2007 a arătat că pâinea albă congelată și apoi prăjită poate avea un indice glicemic mai redus. Aceleași rezultate au fost obținute și în cercetări ulterioare, din 2017 și 2023. Acest lucru demonstrează faptul că pâinea congelată poate avea nenumărate beneficii pentru săntate.

Ce este amidonul rezistent și ce beneficii are pentru sănătate

Aceste studii au descoperit că schimbarea temperaturii alimentelor bogate în amidon provoacă un fenomen numit „retrogradarea amidonului”, adică o realiniere a lanțurilor de carbohidrați, ceea ce duce la creșterea proporției de amidon rezistent în alimentul respectiv. Este un proces normal care apare ori de cânte ori congelezi un produs bogat în amidon.

Amidonul rezistent este un tip de carbohidrat care nu este digerat în intestinul subțire, ci ajunge în colon, unde fermentează și hrănește bacteriile benefice din intestin.