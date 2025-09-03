1. Alimentatie echilibrata

Consuma alimente bogate in vitamina C (citrice, ardei gras, kiwi, varza). Vitamina C imbunatateste sanatatea sistemului imunitar, oferind proprietati antiinflamatorii si antioxidante. In plus, studiile arata ca aportul suficient de vitamina C (impreuna cu zinc) poate ajuta la reducerea simptomelor infectiilor respiratorii si la scurtarea duratei bolilor, cum ar fi raceala comuna si bronsita.

Include surse de vitamina D (peste gras, oua, lactate, ciuperci). De exemplu, cercetarile demonstreaza ca vitamina D mentine toleranta si promoveaza imunitatea protectoare.

Adauga alimente probiotice (iaurt, kefir, muraturi) pentru echilibrarea florei intestinale

Consuma miere, ghimbir, usturoi si turmeric, recunoscute pentru proprietatile lor antimicrobiene

Adauga plante medicinale in dieta. De exemplu, cercetarile arata ca echinaceea este utilizata cu succes in cazul infectiilor recurente. O alta planta este turmericul,carecontine curcumina, un compus cu puternice proprietati antiinflamatorii si antioxidante si care studiile au aratat ca poate imbunatati raspunsurile anticorpilor, reduce inflamatia si moduleaza activarea celulelor T, a celulelor B si a celulelor natural killer. De asemenea, trebuie sa mentionam aici si fructele de soc. Acestea au capacitatea de a lupta impotriva racelilor, gripei, alergiilor si inflamatiilor.

2. Hidratare corecta

Bea cel putin 2 litri de apa pe zi si consuma ceaiuri cu efect imunostimulator, precum cel de echinacea, ghimbir sau soc. Potrivit studiilor, apa sprijina functiile corpului, inclusiv raspunsurile imune.

3. Activitate fizica regulata

Miscarea moderata, cum ar fi mersul pe jos, yoga sau exercitiile usoare, ajuta la stimularea sistemului imunitar si la reducerea stresului.

4. Odihna suficienta

Somnul de calitate, de cel putin 7-8 ore pe noapte, este esential pentru refacerea organismului si mentinerea unui sistem imunitar puternic.

5. Reducerea stresului

Studiile demonstreaza ca stresul cronic poate suprima raspunsurile imune protectoare si exacerba raspunsurile imune patologice. Asadar, practicile de relaxare, cum ar fi meditatia, respiratia profunda si petrecerea timpului in natura, contribuie la reducerea cortizolului, hormonul stresului, care poate slabi imunitatea.

sursa : Sfat Naturist