Macesele sunt fructele arbustului spinos Rosa canina, inrudite cu trandafirul. Ele se coc la finalul verii si inceputul toamnei, fiind recoltate in septembrie. Macesele pot fi consumate sub forma de ceai, sirop, tinctura sau aplicate ca comprese.
Beneficiile maceselor
- Bogate in vitamina C: Macesele contin intre 1000-2000 mg vitamina C la 100g de fructe proaspete
- Antioxidanti puternici: Combat radicalii liberi si sustin sanatatea celulara
- Imunostimulente: Ajuta organismul sa lupte impotriva infectiilor, potrivit studiilor
- Antiinflamatoare: Reduc inflamatia interna si externa
- Diuretice si detoxifiante: Faciliteaza eliminarea toxinelor
Utilizari terapeutice:
- Ceaiuri: Infuzia din macese este eficienta in tratarea racelilor, gripelor si afectiunilor respiratorii. Infuzeaza 1-2 lingurite de fructe uscate in 250 ml apa clocotita, timp de 10-15 minute.
- Siropuri: Utilizate pentru intarirea sistemului imunitar si combaterea tusei. Fructele proaspete se fierb cu apa si zahar, apoi se strecoara.
- Tincturi: Pentru sustinerea sanatatii articulare si reducerea inflamatiilor. Macesele se macereaza in alcool de 40-70° timp de 2-3 saptamani, apoi se filtreaza.
- Comprese: Aplicate pe piele pentru vindecarea ranilor si calmarea inflamatiilor cutanate. Aplicate pe piele pentru calmarea iritatiilor sau vindecarea ranilor.