Testul de sarcină este o metodă simplă, folosită pentru a verifica dacă o femeie este sau nu însărcinată. El poate fi efectuat la domiciliu, prin utilizarea câtorva picături de urină, pentru a detecta un hormon specific sarcinii, ce apare la scurt timp după ce femeia rămâne însărcinată. Nivelul de gonadotropină corionică umană crește rapid la începutul sarcinii, ceea ce îl face un indicator foarte bun al sarcinii.