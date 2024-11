Odata cu momentul in care temperaturile incep sa scada si umiditatea incepe sa fie mai redusa, pielea incepe imediat sa resimta efectele. Pentru a reusi sa va mentineti pielea stralucitoare si sanatoasa de-a lungul intregului sezon rece, este important sa o ingrijiti corect si sa preveniti eficient provocarile pe care vi le lanseaza frigul.

Pentru a acorda atentia cuvenita nevoilor pielii dumneavoastra, este esential sa folositi acele produse care sunt potrivite pentru tipul dumneavoastra de piele si care va pot proteja in timpul conditiilor dure de vreme rece. Ingrijirea pielii necesita doar putina grija si atentie, insa acest lucru este foarte important pentru a o mentine frumoasa si sanatoasa chiar si dupa ce se depune zapada, permitandu-va sa aratati si sa va simtiti bine indiferent de temperatura de afara.

Hidratati-va corespunzator

A va hidrata adecvat este una dintre cele mai bune masuri pe care le puteti lua pentru ingrijirea pielii in sezonul rece. Din cauza umiditatii scazute din aer, si pielea ajunge sa se deshidrateze mai usor si sa aiba nevoie de sprijin. Se recomanda folosirea unei creme hidratante de buna calitate, atat pentru fata, cat si pentru corp. Pentru a mentine umiditatea pielii, puteti opta pentru cremele mai grase si pentru untul de corp. Este ideal sa le aplicati dupa ce ati facut baie sau dus, atunci cand pielea este inca putin umeda, pentru a reusi sa pastrati acea umiditate.

De asemenea, o hidratare corespunzatoare presupune si sa beti suficienta apa. Hidratarea interioara este la fel de importanta ca si cea exterioara, iar un consum suficient de apa este esential pentru eliminarea toxinelor din organism si pentru mentinerea sanatatii si aspectului pielii dumneavoastra.

Evitati sa faceti bai lungi si fierbinti

Ingrijirea pielii in sezonul rece nu presupune doar folosirea anumitor produse. Poate sa fie vorba, de exemplu, si despre timpul pe care il petreceti facand baie sau despre cat de calda este apa cu care va spalati. Chiar daca, in special in perioada de iarna, este tentant sa faceti bai lungi si fierbinti, specialistii avertizeaza asupra faptului ca, procedand astfel, exista riscul sa deshidratati si mai mult pielea. Apa fierbinte va elimina uleiurile naturale ale pielii, ceea ce va duce la uscarea si iriratea acesteia. Este bine ca dusul sau baia sa nu dureze mai mult de aproximativ 10 minute – un sfert de ora, iar apa nu trebuie sa aiba o temperatura foarte mare.

Folositi produse de curatare blande si nu exfoliati frecvent

Ingrijirea pielii in perioada sezonului rece trebuie realizata cu produse de curatare blande. De aceea, specialistii va recomanda sa evitati sapunurile aspre sau produsele de curatare care contin alcool si care pot sa irite si mai tare pielea in aceasta perioada a anului. Este ideal sa alegeti produsele care nu elimina uleiurile naturale ale pielii, iar daca folositi demachiant, este bine sa va asigurati ca se potriveste cu tipul dumneavoastra de ten.

Chiar daca, in general, exfolierea regulata este recomandata pentru a indeparta celulele moarte ale pielii si pentru a-i mentine stralucirea, nu este indicat sa procedati la fel si cand temperaturile sunt scazute. In sezonul rece, cel mai bine este sa alegeti produse de exfoliere blande si sa nu le folositi frecvent, pentru ca exista riscul sa agraveze uscarea pielii.

Hidratati-va buzele si folositi protectie impotriva razelor solare

Tot la capitolul „ingrijirea pielii in sezonul rece” intra si necesitatea hidratarii buzelor, care sunt foarte vulnerabile in aceasta perioada, existand riscul sa se usuce si sa se crape cu usurinta. Este recomandat sa aplicati un balsam de buze atunci cand iesiti in frig, si sa il reaplicati pe parcursul zilei, de cate ori simtiti ca este nevoie. In situatia in care nu ati procedat astfel de la inceput si buzele dumneavoastra deja s-au crapat, este important sa aplicati un balsam de buze special conceput pentru a le vindeca.

Este bine sa aveti in vedere faptul ca razele soarelui va pot afecta negativ pielea, chiar daca afara temperaturile sunt mai mici. Pentru a va feri pielea de radiatiile nocive, ideal este sa utilizati in orice situatie un produs de protectie solara cu factor SPF adecvat, dar in special atunci cand petreceti mai mult timp in aer liber.

Purtati haine adecvate sezonului

Temperaturile scazute si vantul rece din sezonul de iarna pot sa va afecteze serios, de aceea e important sa folositi manusi, caciuli si esarfe, pentru ingrijirea pielii. Este o alternativa foarte buna de a va proteja in fata expunerii directe la viscol si ger, insa trebuie sa evitati sa petreceti prea mult timp in conditii de temperaturi extreme.