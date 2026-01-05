Un mesaj transmis sub anonimat din interiorul Grupării Mobile Constanța descrie o situație alarmantă în Jandarmeria Română. Militarii reclamă ture de până la 19 ore, doar 4–6 ore de odihnă, recuperări introduse abuziv în zilele libere și folosirea subofițerilor la muncă necalificată.

„Când haina militară devine salopetă de șantier”, spune autorul mesajului, care acuză că jandarmii sunt puși să monteze gresie pe holurile unității, deși astfel de activități „nu fac parte din atribuțiile de serviciu”.

Militarii vorbesc despre „suprasolicitare continuă” și „teamă de repercusiuni”, susținând că programul real poate fi verificat în pontaje și registrele oficiale.

Sindicatul Polițiștilor „Diamantul”, deși nu poate reprezenta juridic cadrele militare, trage un semnal de alarmă și cere verificări urgente privind respectarea legislației și condițiile de muncă din unitate.