Umilință maximă în numele austerității lui Bolojan. Jandarmi dintr-o unitate de elită au ajuns să pună gresie în interiorul unității

Reproducere AI a situației semnalate (sindicatul Diamantul)
Umilință maximă pentru jandarmii de la Gruparea Mobilă Constanța. Din cauza măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan, oamenii sunt nevoiți să facă voluntariat și chiar ar fi montat gresie pe holurile unității. Un mesaj transmis de Sindicatul Polițiștilor „Diamantul” descrie condițiile înjositoare și ritmul de lucru infernal la care ar fi supuși militarii pentru a se face economie de fonduri. Până la difuzarea știrii, Jandarmeria nu a oferit o reacție.

Un mesaj transmis sub anonimat din interiorul Grupării Mobile Constanța descrie o situație alarmantă în Jandarmeria Română. Militarii reclamă ture de până la 19 ore, doar 4–6 ore de odihnă, recuperări introduse abuziv în zilele libere și folosirea subofițerilor la muncă necalificată.

Când haina militară devine salopetă de șantier”, spune autorul mesajului, care acuză că jandarmii sunt puși să monteze gresie pe holurile unității, deși astfel de activități „nu fac parte din atribuțiile de serviciu”.

Militarii vorbesc despre „suprasolicitare continuă” și „teamă de repercusiuni”, susținând că programul real poate fi verificat în pontaje și registrele oficiale.

Sindicatul Polițiștilor „Diamantul”, deși nu poate reprezenta juridic cadrele militare, trage un semnal de alarmă și cere verificări urgente privind respectarea legislației și condițiile de muncă din unitate.