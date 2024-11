Beneficiile merișorului

Merisorul este o planta medicinala cu numeroase indicatii terapeutice si medicinale. Aceste fructe si bauturile pe baza lor sunt bune pentru tratarea infectiilor de tract urinar, a constipatiei si a altor tulburari digestive, precum si in prevenirea obezitatii, a tumorilor si a bolilor cardiovasculare.

Cea mai populara intrebuintare a merisoarelor, a sucului si ceaiului de merisoare este in tratarea infectiilor urinare. Un studiu citat de WebMD a relevat faptul ca sucul si ceaiul de merisoare actioneza impotriva bacteriilor care cauzeaza infectiile de tract urinar in doar 8 ore.

Aceasta bautura este eficienta chiar si in lupta cu infectiile cu bacteria Escherichia Coli (E.coli). Cistita se numara si ea printre afectiunile care pot fi tratate cu success cu ajutorul bauturilor din merisoare, acesta fiind si motivul pentru care merisoarele sunt considerate in mod special benefice pentru femei.

Afectiunile virale, precum laringitele sau faringitele, pot fi tratate si ele cu ceaiul de merisor, iar proprietatile sale antiinflamatoare ii ajuta pe reumatici in calmarea durerilor. Infuzia de merisoare poate fi utilizata si in locul apei de gura, contribuind la igienizarea danturii si gingiilor.

Merisoarele sunt recunoascute si pentru efectul pe care il au impotriva bacteriei Helicobacter Pylori, un agent cancerigen de gradul I si responsabila pentru peste 50% dintre cazurile de cancer gastric. Aceasta bacterie provoaca cele mai frecvente afectiuni stomacale. Infectia cu Helicobacter Pylori se situeaza pe locul doi in ceea ce priveste incidenta, pe locul intai fiind caria dentara, asadar putem spune ca ceaiul de merisoare este un tratament natural ce lupta cu succes impotriva celor mai dese infectii.

Fiind atat de bun in tratatea sau prevenirea atator boli, este foarte recomandat mai ales pentru copii, intrucat face mai putin necesare tratamentele medicinale clasice, cu antibiotice in exces, care se stie ca pot avea efecte adverse pe termen lung in cazul copiilor.

Contraindicații

Totusi, in ciuda efectelor benefice pe care le pot avea aceste fructe, merisoarele si produsele derivate din merisor nu ar trebui sa fie utilizate ca substituenti ai tratamentului medical. Inainte de a incepe un tratament cu merisor in scopuri terapeutice, este recomandat sa te adresezi medicului tau, pentru ca acesta sa efectueze o evaluare a starii tale de sanatate si, apoi, sa-ti recomande un tratament corespunzator, deoarece aceste fructe pot să aibî și unele contraindicații. Ar putea să provoace alergii, calcuri renali, hiperaciditate gastrica sau tulburări de coagulare.