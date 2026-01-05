Slujba oficiată astăzi de ÎPS Teodosie, întocmai cu cea care va fi săvârșită și de Bobotează, are loc la Catedrala arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța, conform Ziarul Amprenta..

Ulterior slujbei săvârșite de ÎPS Teodosie, circa 300.000 de sticle cu apă sfințită vor fi oferite credincioșilor de Bobotează.

Tot astăzi, de la ora 11.00, Înaltpresfințitul va fi prezent la capela „Sfântul Mucenic Varvar“ din secția exterioară Valu lui Traian a Penitenciarului Constanța Poarta Albă, unde va oferi angajaților și deținuților Aghiasmă Mare, scrie aceeași sursă.

De la ora 11.45, va fi prezent la capela „Sfântul Nicolae“ a Penitenciarului Constanța Poarta Albă Centru, unde va oferi, și aici, angajaților și deținuților Aghiasmă Mare.

Programul continuă, la biserica „Adormirea Maicii Domnului“, situată în parcul de la Dunăre, din localitatea Hârșova.

De aici, se va pleca în procesiune către malul Dunării, zona Port, unde se va oficia Slujba de Sfințire Mare a Apei, conform sursei precizate.

ÎPS Teodosie va arunca trei cruci în apa Dunării, ce vor fi recuperate de către tineri curajoși