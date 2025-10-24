Chiar dacă astenia de toamnă poate părea inevitabilă, există numeroase modalități prin care poți preveni sau atenua impactul acesteia. O abordare activă și conștientă poate face o diferență mare.

Crește expunerea la lumină naturală: Când zilele sunt mai scurte, este important să profiți la maximum de lumina solară. Plimbările în aer liber în timpul prânzului sunt o modalitate excelentă de a stimula producția de serotonină și de a-ți îmbunătăți starea de spirit.

Terapia cu lumină: Pentru cei care locuiesc în zone cu zile extrem de scurte sau care nu au acces suficient la lumina naturală, terapia cu lumină poate fi o soluție. Aceasta implică utilizarea unor lămpi speciale care emit lumină similară cu cea naturală.

Menține un program de somn regulat: Astenia de toamnă poate duce la dereglarea somnului, așa că este important să ai o rutină exemplară. Dormitul și trezitul la aceleași ore poate ajuta la stabilizarea ritmurilor circadiene.

Alimentația sănătoasă: Poftele pentru alimente bogate în carbohidrați și zahăr sunt frecvente în cazul asteniei de toamnă, dar acestea pot agrava starea de letargie. O dietă echilibrată, bogată în proteine, fructe și legume, poate oferi energia necesară și poate îmbunătăți starea de bine.

Exercițiile fizice regulate: Activitatea fizică nu doar îmbunătățește circulația și metabolismul, ci contribuie și la eliberarea endorfinelor, cunoscute ca hormonii fericirii. Chiar și o scurtă plimbare sau o sesiune de yoga poate contribui la reducerea simptomelor cauzate de astenia de toamnă, susțin specialiștii.