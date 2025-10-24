Astenia de toamnă este o stare de oboseală, tristețe și lipsă de energie care apare odată cu schimbarea anotimpului. Pe măsură ce zilele devin mai scurte, temperaturile scad, mulți dintre noi experimentăm o schimbare în starea de spirit. Această stare este cunoscută și sub numele de tulburare afectivă sezonieră (SAD – Seasonal Affective Disorder) și afectează mai multe persoane decât s-ar putea crede, conform specialiștilor.
De ce apare astenia de toamnă
Cercetările sugerează că schimbările în cantitatea de lumină naturală au un impact direct asupra creierului nostru. Odată cu scăderea expunerii la lumina solară, nivelul serotoninei, hormonul responsabil pentru starea de bine, scade. În plus, creșterea producției de melatonină, hormonul care reglează somnul, poate duce la o senzație constantă de oboseală. Astfel, astenia de toamnă este o consecință a reacțiilor noastre biologice la modificările din mediul înconjurător.
Astenia de toamnă și sănătatea mintală
Este important de subliniat că astenia de toamnă nu trebuie confundată cu depresia clinică, deși pot exista suprapuneri de simptome. Diferența majoră constă în faptul că astenia de toamnă apare în mod ciclic, odată cu schimbarea anotimpurilor, și se ameliorează pe măsură ce zilele devin mai lungi. Totuși, pentru unele persoane, astenia de toamnă poate evolua într-o formă mai severă de tulburare afectivă sezonieră.
Dacă simptomele persistă și interferează semnificativ cu viața de zi cu zi, este esențial să consulți un specialist. Terapia cognitiv-comportamentală și, în unele cazuri, medicația pot fi necesare pentru a gestiona simptomele severe.
Simptome comune în astenia de toamnă
Astenia de toamnă poate avea o varietate de manifestări, iar recunoașterea acestor simptome este esențială pentru a putea lua măsuri din timp. Printre cele mai frecvente simptome ale asteniei de toamnă se numără: oboseala persistentă și lipsa de energie, somnolența excesivă, chiar și după o noapte de somn, tristețea inexplicabilă sau o stare de apatie generalizată, dificultăți de concentrare și memorie, pofte alimentare accentuate, în special pentru carbohidrați și dulciuri, și retragerea socială cu tendința de a evita activitățile zilnice.
Aceste simptome pot varia de la o persoană la alta, iar severitatea lor depinde de mai mulți factori, inclusiv de predispoziția genetică și de stilul de viață.
Cum să previi și să gestionezi astenia de toamnă
Chiar dacă astenia de toamnă poate părea inevitabilă, există numeroase modalități prin care poți preveni sau atenua impactul acesteia. O abordare activă și conștientă poate face o diferență mare.
Crește expunerea la lumină naturală: Când zilele sunt mai scurte, este important să profiți la maximum de lumina solară. Plimbările în aer liber în timpul prânzului sunt o modalitate excelentă de a stimula producția de serotonină și de a-ți îmbunătăți starea de spirit.
Terapia cu lumină: Pentru cei care locuiesc în zone cu zile extrem de scurte sau care nu au acces suficient la lumina naturală, terapia cu lumină poate fi o soluție. Aceasta implică utilizarea unor lămpi speciale care emit lumină similară cu cea naturală.
Menține un program de somn regulat: Astenia de toamnă poate duce la dereglarea somnului, așa că este important să ai o rutină exemplară. Dormitul și trezitul la aceleași ore poate ajuta la stabilizarea ritmurilor circadiene.
Alimentația sănătoasă: Poftele pentru alimente bogate în carbohidrați și zahăr sunt frecvente în cazul asteniei de toamnă, dar acestea pot agrava starea de letargie. O dietă echilibrată, bogată în proteine, fructe și legume, poate oferi energia necesară și poate îmbunătăți starea de bine.
Exercițiile fizice regulate: Activitatea fizică nu doar îmbunătățește circulația și metabolismul, ci contribuie și la eliberarea endorfinelor, cunoscute ca hormonii fericirii. Chiar și o scurtă plimbare sau o sesiune de yoga poate contribui la reducerea simptomelor cauzate de astenia de toamnă, susțin specialiștii.