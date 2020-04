COVID-19: Tricoul legendei Maradona, cumpărat cu 55.000 de euro la o licitaţie din Napoli

''Sunt mişcat să vă spun că după 33 de ani mă voi despărţi de acest tricou'', a declarat fostul fundaş Ciro Ferrara, care a debutat pentru naţionala Italiei contra lui Maradona şi a primit tricoul de la decarul argentinian după acest amical jucat în iunie 1987, notează Agerpres.

Fostul fundaş italian a creat Fundaţia Cannavaro Ferrara, împreună cu fraţii Fabio şi Paolo Cannavaro, toţi fiind născuţi în Napoli.

''Am mai câştigat un meci, Ciro Ferrara'', a scris Maradona pe Facebook. ''Poate cel mai important. Am câştigat împreună, cum am făcut-o întotdeauna ... Sunt onorat că am contribuit pentru a ajuta oamenii să cumpere bunuri de consum în acest moment fără precedent'', a mai spus Maradona.

Ferrara a anunţat că în urma licitaţiei s-au strâns în total 85.000 de euro, din vânzarea de obiecte care au aparţinut altor 26 de fotbalişti în afara lui Maradona. Banii strânşi vor fi folosiţi pentru ajutorarea persoanelor ale căror activităţi au fost afectate de pandemia SARS-CoV-2.