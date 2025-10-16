Nutriționistul a făcut o listă a celor mai cunoscute plante, care au beneficii extraordinare pentru sănătate.

"Cele mai cunoscute plante cu beneficii pentru sănătare sunt rhodiola, ashwaganda, Ginko Biloba și ginseng. Rhodiola este renumită din antichitate pentru proprietățile ei revitalizante, a fost folosită de vikingi, de sportivi și chiar de astronauți. Asigură echilibru psihic, forță fizică, rezistență împotriva stresului și oboselii, vitalitate și longevitate.

Ashwaganda este planta minune din medicina ayurvedică, celebră pentru efectul ei antiinflamator, crește forța și rezistența fizică, combate insomnia, reduce stresul și anxietatea. Numit și ginseng indian, acest arbust cu fructe portocalii este folosit în fitoterapie pentru virtuțile antioxidante și de liniștire a spiritului.

Ginko biloba e un conifer majestuos care poate atinge 40m înălțime și are frunzele în formă de evantai. Din ele, din aceste frunze, se obține un extract cu puteri magice: ușurează și ameliorează circulația periferică, are acțiune anticoagulantă și antiagregantă, adică fluidizează sângele și împiedică formarea de cheaguri, crește oxigenarea creierului, încetinește îmbătrânirea celulară, îmbunătățește funcțiile cerebrale, stimulează memoria și concentrarea.

Ginsengul siberian este descris de medicina chineză drept rădăcina care vindecă orice. Și chiar tratează tot: stres, oboseală, epuizare, insomnie, îmbătrânire, infertilitate, menopauză. Are efecte pozitive pentru diabet, hipertensiune, colesterol crescut și imunitate scăzută- un fel de panaceu universal.

Combinația dintre adaptogeni și nootropice aduce beneficii pentru sănătate: mai multă energie și vitalitate, mai puțin stres și anxietate, somn odihnitor, memorie, concentrare și imunitate la cote maxime!", a scris pe contul său de socializare nutriționistul.