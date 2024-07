Benefciile siropului de arțar

Siropul de artar este obtinut prin fierberea sevei din specii precum artarul de zahar (Acer saccharum), artarul rosu si artarul negru. Siropul pur trebuie sa contina cel putin 66% zaharoza. In timp ce alte plante necesita procese mecanice si chimice pentru a extrage zaharul, seva de artar se colecteaza usor.

In prezent, Canada furnizează peste 71% din siropul de artar din lume. In SUA, cea mai mare tara producatoare de sirop de artar este Vermont. Siropul se face in Vermont de sute de ani. De fapt, unii copaci mari de artar din Vermont, care sunt si astazi furnizori de seva, au peste 200 de ani.

Continut ridicat de antioxidanti

Siropul de artar contine mai multi antioxidanti decat majoritatea indulcitorilor artificiali. Acestia ajuta la neutralizarea radicalilor liberi din organism, care pot provoca daune celulare si contribuie la imbatranirea prematura si la dezvoltarea unor boli cronice. Studiile au identificat peste 20 de antioxidanti diferiti in acest sirop, inclusiv acidul benzoic, galic si cateva flavonoide.

Indice glicemic mai mic

Comparativ cu zaharul rafinat, siropul de artar are un indice glicemic mai mic, arata studiile. Aceasta inseamna ca provoaca o crestere mai lenta si mai controlata a nivelului de zahar din sange, ceea ce este benefic pentru persoanele cu diabet sau cei care urmaresc sa mentina niveluri stabile de energie si satietate .

Surse de minerale esentiale

Siropul de artar este o sursa buna de minerale precum mangan, zinc si calciu. Manganul este important pentru sanatatea oaselor si metabolismul energetic, in timp ce zincul joaca un rol crucial in functionarea sistemului imunitar. Calciul este esential pentru sanatatea oaselor si a dintilor .

Proprietati anti-inflamatorii si anti-cancerigene

Unele studii sugereaza ca siropul de artar poate avea proprietati antiinflamatorii si anticancerigene datorita prezentei anumitor compusi fenolici. Acesti compusi pot ajuta la reducerea inflamatiei si pot oferi protectie impotriva unor tipuri de cancer.

sursa: sfatnaturist.ro