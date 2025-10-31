Moșii de toamnă: tradiții și superstiții

În Sâmbătă Morților, credincioșii trebuie să meargă la biserică de dimineață -pentru a participa la Sfânta Liturghie, unde sunt pomenite numele tuturor morților trecuți în pomelnice. Tradiția spune că în dimineața Moșilor de iarnă, credincioșii trebuie să se ducă la biserică și să aibă un coș cu vin, colivă, prescuri, fructe, plăcinte sau diverse alimente care i-au plăcut persoanei răposate.

După slujbă, cei mai mulți dintre enoriași vor merge la cimitir pentru a aprinde lumânări la mormintele celor trecuți în neființă și pentru a da de pomană bucatele sfințite. În vechile credințe, se credea că sufletele strămoșilor reveneau periodic printre cei vii pentru a fi cinstite.

Cuvântul ”moși” provine din termenul ”moș”, care desemnează familiile, bătrânii și strămoșii, cei care au trecut la cele Sfinte. Moșii de toamna este o zi special închinată celor plecați dintre noi, zi în care se crede că sufletele lor vin pe Pământ ca să primească ofrandele și rugăciunile din partea celor dragi rămași în viață.

Ce nu este bine să faci de Moșii de toamna

În amintirea zilei de sâmbătă în care Iisus Hristos a fost în mormânt – între răstignire și Înviere, această zi de sâmbătă a fost aleasă pentru pomenirea celor plecați dintre noi.

Tradiția populară spune că de Moșii de toamnă nu e bine să lucrezi pentru că riști să înnebunești sau să tremuri. Totodată, se crede că în această zi este periculos să circuli noaptea, pentru că sufletele morților colindă neîncetat. Tot de Moși, gospodinele nu dau cu mătura ca să nu ridice praful în ochii răposaților, nu spală și nu aruncă gunoiul ca să nu ajungă în mâncarea morților.