Soarele stimuleaza productia de vitamina D, insa trebuie sa mai stim si faptul ca excesul de radiatii UV degradeaza colagenul, afecteaza bariera de protectie si accelereaza imbatranirea pielii.

O piele expusa la soare devine mai vulnerabila la:

Deshidratare si descuamare

Roseata si inflamatie

Pete pigmentare

Riduri premature

Studiile arata ca expunerea la UV induce stres oxidativ si afecteaza ADN-ul celular, motiv pentru care este importanta refacerea pielii dupa soare. Iată ce ingrediente și măști poți folosi, conform sursei.

–Miere – hidratanta si antibacteriana

Mierea este un umectant natural. Aceasta are puterea de a atrage si retine apa in piele. In plus, are proprietati antibacteriene si accelereaza vindecarea micro-leziunilor cutanate, potrivit studiilor.

Aplicata ca masca simpla (miere cruda pe ten, 15-20 minute)

Combinata cu aloe vera sau iaurt pentru efecte adaugate

Aloe vera – calmare instantanee

Gelul de aloe vera este recunoscut pentru capacitatea de a calma pielea inflamata, arsa sau iritata. Contine vitamine (A, C, E), enzime si polizaharide care sprijina regenerarea.

Foloseste gel natural (din frunza) sau un produs cu aloe minim procesat

Aplica direct sau combina cu miere/iaurt

Iaurt – racoritor si antiinflamator

Iaurtul natural (fara arome sau zahar) contine acid lactic si probiotice care:

Calmeaza pielea

Echilibreaza pH-ul

Hidratare usoara si exfoliere delicata

Masca simpla: 2 linguri de iaurt + 1 lingurita miere, aplicata 15 minute pe fata

Infuzie de musetel – antiinflamator natural

Musetelul contine apigenina si bisabolol, compusi cu efect calmant si antioxidant. Infuzia de musetel rece este ideala pentru:

Comprese racoritoare

Amestec in masti cu argila, ovaz sau iaurt

Comprese: infuzeaza 1-2 plicuri in 200 ml apa, raceste si aplica pe fata cu dischete demachiante.