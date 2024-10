Ce tip de pâine este mai sănătos și ce ar trebui să o cumpărăm dacă vrem să avem o sănătate cât mai bună.

Pâinea neagră este mult mai sănătoasă, decât cea albă, datorită făinii de grâu care nu este supusă unor tehnologii superioare de prelucrare. Nutriționista Mihaela Bilic susține că, cu cât făina din care este făcută pâinea, nu este supusă unor procedee suplimentare, cu atât ea este mai bună pentru consum, scrie evz.ro.

De asemenea, a mai spus Mihaela Bilic, pâinea neagră cu cereale este sănătoasă pentru adulți, deoarece ajută la scăderea în greutate și, astfel, reduce colesterolul.

Totodată, nutriționistul susține că pâinea neagră este benefică pentru organism, deoarece ne oferă 10 grame de fibre, față de pâinea albă, ce ne asigură un aport de numai 4 grame de fibre.

Cât pâine se recomandă să mâncăm pe zi

Cu toate că pâinea neagră este mai sănătoasă, la fel ca și pâinea albă, ea trebuie consumată cu măsură.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă un consum de pâine în fiecare zi, egal cu echivalentul a 500 de grame. La nivel național, statisticile arată că românii sunt mari consumatori de pâine.

”Ce are diferit pâinea neagră? O făină mai puțin rafinată, care conține nu doar miezul bobului de grâu, ci și o parte din înveliș (tărâțe). Miezul bobului înseamnă proteine (gluten) și amidon (glucide lente), iar tărâțele înseamnă fibre, minerale și vitamine. Din păcate mineralele și vitaminele din cereale nu pot fi utilizate decât în procent de zece la sută”, explică Mihaela Bilic, conform sursei precizate anterior.

O felie de pâine are destule calorii

Pentru cei care vor să slăbească consumul de pâine nu este recomandat, deoarece numărul de calorii conținut de o pâine de 500 de grame, este foarte mare.

Mihaela Bilic a explicat că fibrele care se găsesc în pâinea neagră au doar un rol de a ajuta sistemul digestiv să funcționeze mai bine. De asemenea, mai trebuie spus că pâinea neagră are același conținut caloric ca și cea albă

”Cât despre calorii, 100g pâine au în medie 240cal, indiferent de culoare. Aportul de fibre/tărâțe nu schimbă cu nimic conținutul caloric. Fibrele au zero calorii și nu hrănesc organismul, ci au rol mecanic, ajută la digestie prin accelerarea tranzitului intestinal. Pâinea neagră este mai densă și mai grea, deci 100g paine neagră ocupă un volum mai mic și pare mai puțină decât 100g paine albă. Concluzia: pâinea neagră are câteva grame de fibre în plus, dar și o densitate calorică mai mare”, a mai scris nutriționista, conform aceleași surse.