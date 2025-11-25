Boala este numită „tăcută”, deoarece adesea nu prezintă simptome până ajunge într-un stadiu avansat, se dezvoltă atunci când apare o creștere anormală a țesutului, în mucoasa vezicii urinare.

Sângele în urină este cel mai frecvent simptom al cancerului de vezică, dar acesta poate indica și o infecție a tractului urinar (ITU). Mai multe semne de avertizare se suprapun, de asemenea, cu simptomele ITU. Nevoia urgentă și persistentă de a urina și durerea ascuțită, constantă, sunt experiențe comune. Mai mult de jumătate dintre femei și 10% dintre bărbați vor suferi de o ITU la un moment dat, potrivit express, scrie adevarul.ro.

Acest lucru înseamnă că este ușor să se ignore acest semn potențial tăcut al cancerului de vezică, confundând durerea incomodă cu o infecție, în timp ce problema mai gravă rămâne nedetectată.

Cancerul de vezică ucide aproximativ jumătate dintre cei diagnosticați, conform organizației caritabile Action Bladder Cancer UK. Cu toate acestea, identificarea timpurie a simptomului vezical și obținerea unui diagnostic rapid poate salva vieți, rata de supraviețuire fiind de 80% dacă este detectat suficient de devreme.

Potrivit publicației citate, alte simptome de urmărit includ creșterea nevoii de a urina, o nevoie bruscă sau urgentă de a urina și o senzație de arsură la urinare, toate acestea putând fi, de asemenea, semne ale unei ITU.

Dacă boala ajunge într-un stadiu avansat și s-a extins, simptomele pot include: dureri pelvine, dureri osoase, pierdere în greutate neintenționată și umflarea picioarelor.

Specialiștii recomadă să solicitați urgent o programare la medicul de familie dacă observați sânge în urină, chiar dacă este o cantitate mică sau dacă nu sunteți sigur dacă este sânge.

Sângele poate apărea roz strălucitor, roșu sau maro închis. Deși, de obicei, acest lucru nu indică nimic grav și ar putea fi cauzat de pietre la rinichi sau o prostată mărită, este foarte important să fiți verificați.