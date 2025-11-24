Este vorba despre chimenul negru, ale cărui semințe au proprietăți care pot fi benefice pentru gestionarea greutății și reducerea obezității, potrivit Comments.ua.

Extractul de semințe de chimen negru reduce semnificativ acumularea de grăsime în modelele celulare fără a provoca efecte toxice, se arată într-un studiu publicat în revista Food Science & Nutrition.

Cercetători spun că substanțele active ale chimenului negru pot inhiba activitatea genelor responsabile de formarea grăsimii corporale.

Remediu natural promițător pentru gestionarea greutății

Efectele chimenului negru au fost, de asemenea, testate într-un studiu clinic. Participanții care au luat zilnic 5 grame de pudră din astfel de semințe, timp de opt săptămâni, au înregistrat o îmbunătățire a profilului lipidic din sânge.

Nivelurile de trigliceride, colesterol total și lipoproteine „rele” cu densitate scăzută au scăzut la voluntari după administrare.

Totodată, cantitatea de lipoproteine „utile” de înaltă densitate a crescut. În grupul de control care nu a primit suplimentul, nu s-au înregistrat schimbări notabile.

Rezultatele obținute sugerează că chimenul negru ar putea fi un remediu natural promițător pentru gestionarea greutății datorită combinației sale de proprietăți de scădere a lipidelor și anti-adipogenice.