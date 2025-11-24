Blocajele arteriale și depunerile de grăsimi și toxine pot afecta sănătatea inimii și a circulației. În loc să te bazezi doar pe medicamente, alimentatia naturală și echilibrată poate ajuta la curățarea și protejarea vaselor de sânge, menținând circulația sănătoasă și prevenind bolile cardiovasculare, scrie Sfat Naturist.
Alimentația care curăță vasele de sânge
1. Usturoiul – un clasic anti-colesterol
Usturoiul conține compuși sulfuroși care ajută la scăderea colesterolului și prevenirea depunerilor în artere.
3. Uleiul de măsline și avocado – grăsimi sănătoase
Acizii grași mononesaturați și omega-3 din aceste alimente îmbunătățesc elasticitatea arterelor și reduc colesterolul LDL.
4. Legumele crucifere – detoxifiere și protecție vasculară
Broccoli, varză și conopidă conțin compuși care susțin detoxifierea ficatului și protejează arterele.
5. Condimentele naturale – scorțișoară, turmeric și ghimbir
Acestea au proprietăți antiinflamatoare și anticoagulante, contribuind la menținerea vaselor de sânge curate, potrivit studiilor.