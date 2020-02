Aventurile sătmăreanului care a plecat într-o expediție în Siberia pe urmele bunicului său

"Ne-a povestit despre oamenii de acolo, din Siberia şi de ţările prin care a trecut, oamenii care l-au ajutat foarte mult. L-au ascuns şi chiar a zis că ce se vorbeşte despre ruşi, despre siberieni nu este adevărat și că aceștia sunt oameni buni. Şi de aici a şi venit ideea de expediție. Nu e o mulţumire pentru ei, dar vrem să cunoaştem şi noi, de fapt, după 50-60 de ani ce a trăit el în aventura lui", spune Atilla Bertici. Marea expediție în care au pornit cei doi sătmăreni a început în toamna anului 2018 și s-a încheiat undeva la sfârșitul anului. "O expediție pe care o planificam de circa doi ani. Pornim la drum din Satu Mare în toamna-iarna anului 2018. Traseul configurat trece prin 17 țări. Parcurgem 27000 de kilometri în 45 de zile cu o mașină mică (autoturism), foarte puțin modificată", au declarat cei doi aventurieri. Aceștia au postat aproape zilnic pe site-urile de socializare detalii despre drumul pe care îl parcurg, despre oamenii pe care îi întâlnesc și despre greutățile pe care le-au întâmpinat pe drum. Au postat de asemenea poze și filmări cu peisajele pe care le-au văzut pentru ca urmăritorii lor să fie la curent și în același timp să parcurgă împreună cu ei acel drum.

În expediție cu o Dacia Logan

Ei au pornit în expediţia "Hello Siberia Satu Mare – Vladivostok", în data de 10 octombrie din municipiul Satu Mare, reuşind să adune sponsorizări de la firme locale, bugetul total fiind de 12.000 de euro. Traseul l-au parcurs cu un autoturism Dacia Logan, fabricat în anul 2005. Pe tot traseul au fost nevoiţi să schimbe două piese, o planetară şi un senzor de apă. În 23 octombrie aceștia au ajuns la Vladivostok și au postat pe site-urile de socializare următorul mesaj: "Prieteni!!! Yeeeeessss!! După 12.700 de kilometri și 13 zile AM AJUNS la Vladivostok! Am ajuns la Oceanul Pacific!!! Aici este ora 15:00 și plouă torențial, vânt 100km/oră la ocean! Sperăm că într-o oră sau două să putem face câteva poze!! Și noi și #50NEO suntem bine!!! Revenim cu multe detalii".

La un pas să fie arestați în Uzbekistan

Attila și Norbert au povestit la întoarcere cum a fost călătoria lor. Aceștia au spus că au înfruntat frigul și zăpezile și au ajuns cu bine la Vladivostok. Deși li s-a stricat mașina de aproximativ trei ori nu s-au dat bătuți și și-au continuat drumul. "Am trecut prin 7.000 de km unde nu erau drumuri. Ne-a plăcut foarte mult Rusia, e altceva faţă de ce se aude. Cea mai frumoasă ţară e Mongolia. Nu ne-a plăcut Kazahstanul, în viaţa mea nu mai merg acolo. În rest, oamenii au fost super ok. Maşina mă mir cum mai rezistă. Am schimbat doar două piese care oricum le schimbam şi în România. Uzbekistanul e o ţară comunistă unde chiar au vrut să ne aresteze, fiindcă am filmat într-un tunel dar am scăpat cu un pachet de ţigări şpagă. În foarte multe ţări nu era GPS. Întrebam de oameni în Mongolia dacă mergem bine, au zis că mergem bine dar, de fapt, ne-am dat seama după 200 de km, că nu au înţeles ce i-am întrebat”, a povestit Bertici Attila. Ei au mai spus că au ajuns şi la altitudini de 3.700 metri altitudine, au dormit în maşină la minus 25 de grade Celsius şi au fost interogaţi timp de două ore de un "agent KGB". Mașina cu care au parcurs cele 17 țări poate fi vizitată la Muzeul Dacia din județul Satu Mare.

A doua expediție

Pe 12 decembrie 2019, Attila a pornit într-o nouă expediție alături de soția lui. De această dată cei doi soți vor parcuge drumul spre Oymaykon, Siberia în plină iarnă. Dacia Duster le-a fost mașină, casă și pat pentru 40 de zile. Aceștia au parcurs 25.000 de km pentru a ajunge în cel mai friguros loc din lume, unde cea mai scăzută temperatură înregistrată este de -71.2 grade Celsius. Au o pagină dedicată expediției numită „Hello Siberia Expedition” unde au transmis Live și au postat detalii, atât despre drum cât și despre mașina cu care vor merge. Cei doi sunt foarte încântați de această aventură.

Cine este Bertici Attila

În viața de zi cu zi Attila este un cântăreț de muzică de petrecere maghiară și apare pe scenă alături de fratele său, Ocsi. Împreună aceștia formează Bertici Fiverek și sunt foarte îndrăgiți de public, sunt invitați la zile de comună sau de orașe, atât în România cât și în Ungaria. Este o fire liniștită, glumeață și foarte prietenoasă. Este îndrăgit, atât de familie cât și de angajații care îl consideră un părinte. Este un exemplu pentru cei din jurul lui. Attila este căsătorit cu Bertici Kinga care este bucătăreasă de profesie, un chef cunoscut și profesoară la școala catolică "Ham Janos" din orașul Satu Mare.

Realitatea.net încurajează conținutul propriu și tinerii jurnaliști. Un material semnat de Petra Bence, an I, Jurnalism și Media Digitală, UBB Cluj.