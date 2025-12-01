Sarmale sănătoase
Sarmalele sunt un simbol al mesei românești de sărbătoare, dar pot fi bogate în grăsimi și sare. Pentru o variantă mai sănătoasă:
Folosește carne slabă (vită sau pui) sau combină cu legume rase.
Alege orez integral sau quinoa pentru umplutură.
Gătește-le la cuptor sau în vas slow-cooker, pentru a reduce grăsimile adăugate.
Cozonac fără zahăr
Cozonacul poate fi la fel de delicios și fără zahăr rafinat:
Înlocuiește zahărul cu miere, sirop de agave sau zahăr de cocos.
Folosește făină integrală sau parțial integrală pentru mai multe fibre.
Adaugă nuci, stafide sau cacao naturală pentru aromă și nutrienți suplimentari.
Salată de beouf nutritivă
Salata de beouf poate fi transformată într-o opțiune mai ușoară:
Înlocuiește maioneza clasică cu iaurt grecesc sau cu pastă de avocado.
Folosește legume proaspete sau fierte ușor, pentru a păstra vitaminele.
Adaugă un strop de lămâie sau condimente precum muștar sau pătrunjel pentru gust și prospețime.