Sarmale sănătoase

Sarmalele sunt un simbol al mesei românești de sărbătoare, dar pot fi bogate în grăsimi și sare. Pentru o variantă mai sănătoasă:

Folosește carne slabă (vită sau pui) sau combină cu legume rase.

Alege orez integral sau quinoa pentru umplutură.

Gătește-le la cuptor sau în vas slow-cooker, pentru a reduce grăsimile adăugate.

Cozonac fără zahăr

Cozonacul poate fi la fel de delicios și fără zahăr rafinat:

Înlocuiește zahărul cu miere, sirop de agave sau zahăr de cocos.

Folosește făină integrală sau parțial integrală pentru mai multe fibre.

Adaugă nuci, stafide sau cacao naturală pentru aromă și nutrienți suplimentari.

Salată de beouf nutritivă

Salata de beouf poate fi transformată într-o opțiune mai ușoară: