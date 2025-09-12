Cine a fost Carl Jung

A studiat medicina generală şi a făcut studii de psihiatrie la Bassel. A predat la Facultatea de Medicină din Zürich, iar la clinica psihiatrică universitară Burgholzli a fost medic-şef. Fiind interesat atât de psihoterapia clinică, cât și de cercetarea experimentală și teoretică.

În urma colaborării de cinci ani cu Freud, influenței marcante pe care acesta a avut-o asupra lui, dar mai ales rupturii de acesta, Jung creează propriul sistem de interpretare psihanalitică. Acest sistem se baza pe concepte noi extrase din experiența clinică pe care o avea şi pe reintroducerea culturii ca dimensiune fundamentală a omului.

Astfel, părintele psihologiei analitice a identificat două tendințe, introversiunea şi extroversiunea. De asemenea şi patru funcții psihologice, senzația, gândirea, sentimentele şi intuiția, pe care le-a dezvoltat în studiile lui. El a arătat ca acestea stau la baza diferitelor tipologii umane.

Iată 10 sfaturi pe care ni le dă părintele psihologiei analitice, care ne pot face viața mai frumoasă și mai bună, dacă vom ține cont de ele.

Sfaturi de la părintele psihologiei analitice

Nu reține oamenii care vor să se îndepărteze de tine, pentru că aşa nu vor avea loc să se apropie cei care vor să te cunoască.

Singurătatea nu înseamnă a nu avea oameni lângă tine, ci a nu le putea comunica lucruri care sunt importante pentru tine sau a simți limitele care pentru ei nu pot fi trecute.

Oamenii fac absolut orice, până şi cel mai absurd lucru, numai să evite să se confrunte cu propriul suflet.

Tot ce ne irită la ceilalți ne învață să ne înțelegem pe noi înşine.

Eu nu sunt ceea ce mi s-a întâmplat, eu aleg sa fiu cine vreau.

Lucrurile la care opui rezistență vor persista.

Putem crede că ne putem controla complet, în schimb, un prieten ne poate povesti cu lejeritate ceva despre noi, la care nici nu ne-am gândit.

Întâlnirea dintre două persoane e ca şi contactul dintre două substanțe chimice, dacă există o reacție, ambele se transformă.

Depresia este ca o doamnă îmbrăcată în negru, dacă vine, nu o da afară, mai bine invit-o la masă ca să asculți ce vrea să îți spună.