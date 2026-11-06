Vacanță gratuită pentru persoanele singure din întreaga lume. Ce condiții trebuie să îndeplinești și la ce întrebare trebuie să răspunzi

O țară europeană lansează o ofertă inedită pentru persoanele singure care își doresc o experiență diferită: o vacanță gratuită de patru zile, cu toate cheltuielile acoperite, în Finlanda. Inițiativa este destinată participanților din întreaga lume și combină turismul, gastronomia locală și posibilitatea de a cunoaște oameni noi, inclusiv în cadrul unor întâlniri organizate.
Campania este derulată de Visit Finland, agenția oficială de promovare turistică a țării. Organizatorii vor selecta 16 câștigători, care vor avea ocazia să descopere preparatele tradiționale finlandeze, să participe la activități ghidate și să ia parte la o cină specială alături de localnici singuri.
16 persoane vor beneficia de o excursie gratuită în Finlanda
Cei 16 participanți selectați vor fi împărțiți în două grupuri, fiecare format din opt persoane. Experiența este programată în intervalul 9-19 februarie 2027 și se va desfășura în două orașe: Helsinki, capitala Finlandei, și Tampere, aflat în regiunea Lakeland.
Destinația exactă va fi comunicată fiecărui câștigător după confirmarea selecției.
Programul pregătit de organizatori include tururi ghidate, activități speciale și degustări de preparate locale. Unul dintre momentele principale va fi o cină organizată în jurul meniurilor oficiale de degustare ale Finlandei.
La fiecare eveniment vor participa și câte doi finlandezi singuri, astfel încât invitații să poată interacționa cu localnicii și să lege noi prietenii sau, eventual, relații romantice.
Prin această inițiativă, Visit Finland își propune să promoveze gastronomia țării, dar și tradițiile, cultura și peisajele sale. Experiența nu este gândită doar ca o excursie culinară, ci ca o ocazie de socializare într-un cadru neobișnuit.
Cine se poate înscrie pentru vacanța gratuită
Concursul este deschis persoanelor care au împlinit 18 ani, locuiesc în afara Finlandei și nu se află într-o relație nici în momentul înscrierii, nici pe durata călătoriei.
Pot participa persoane indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen. Există însă și alte criterii de eligibilitate: candidații nu trebuie să aibă condamnări penale sau procese în desfășurare.
O altă regulă importantă este că materialele trimise trebuie realizate chiar de participanți. Utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea videoclipului de înscriere nu este permisă.
Candidaturile vor fi analizate de un juriu de specialitate, care va ține cont de creativitatea, autenticitatea și originalitatea materialelor.
Întrebarea la care trebuie să răspunzi pentru a câștiga excursia
Înscrierea presupune doi pași obligatorii. În primul rând, cei interesați trebuie să realizeze un videoclip în limba engleză, în care să se prezinte și să răspundă la o întrebare despre o cină romantică:
„Ce ai servi la o cină romantică și de ce?”
Răspunsul trebuie să fie personal și creativ, iar videoclipul trebuie publicat pe o platformă de socializare. Conturile de Instagram și TikTok trebuie să fie publice. În cazul YouTube, materialul poate fi public sau nelistat.
După publicarea videoclipului, candidații trebuie să completeze formularul de înscriere disponibil pe site-ul oficial Visit Finland. În formular este necesar să introducă și linkul direct către materialul video.
Când expiră perioada de înscriere și când vor fi anunțați câștigătorii
Persoanele interesate trebuie să se înscrie până la data de 10 noiembrie 2026, ora 11:59, ora Finlandei. Cei 16 câștigători vor fi anunțați pe 1 decembrie 2026, prin intermediul conturilor oficiale de Instagram și TikTok ale Visit Finland.
Înainte de publicarea rezultatelor, persoanele selectate vor fi contactate individual, prin e-mail sau prin mesagerie.
Inițiativa vine în contextul în care Finlanda este cunoscută la nivel internațional pentru pozițiile fruntașe ocupate în clasamentele privind fericirea populației. Țara a fost desemnată în mod repetat cea mai fericită din lume, în evaluări care iau în calcul factori precum nivelul de trai, sprijinul social și satisfacția oamenilor față de propria viață.