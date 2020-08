Zeci de noi specii ies la iveală în apele adânci din Insulele Galapagos

Printre speciiile descoperite de oamenii de știință se numără 10 corali de bambus, patru octocorali, o ofiuridă fragilă (stea) și 11 spongieri. De asemenea, o mare reușită a experților marini este și descoperirea a patru specii de crustacee, ce au fost denumite langele ghemuite (squat-lobsters, denumirea originală). Speciile scoase la iveală au fost găsite la adâncimi de peste 3.400 de metri, oamenii de știință folosind vehicule de ultimă oră operate de la distanță prin intermediul unei telecomenzi.

