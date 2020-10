Viorel Cataramă, la Realitatea PLUS: Sunt adeptul imunizării de grup. Credeți că virusul va dispărea dacă se iau măsuri? Libertatea este mai presus de orice!

„Mai devreme sau mai tarziu vom lua cunostinta cu acest virus. (...) Virusul exista. Moartea e un fenomen natural, din pacate nu o putem bloca. (...) Toată lumea poartă mască, toată lumea respectă regulile, dar mor oameni. (...) Eu nu am purtat mască decât în momentul în care am fost obligat. (...)

Sunt adeptul imunizarii de grup, exact ce s-a intamplat in Suedia, unde s-au autoimunizat. Toata lumea radea de Suedia, acum Suedia râde. Ei au recomandat distantarea, purtarea mastii. Au avut peste 5.000 de morți de acum patru luni si acum s-au blocat. (...) Sunt mai puțini decât în România. (...) Atât timp cat esti optimist si ai credinta, nu ai probleme. Nu neg existența virusului, dar nu e asa de periculos, si suedezii au facut asa. Dl doctor Rafila a spus de modelul suedez. Acest medic a spus foarte clar ca modelul suedez e de urmat. Eu am spus acum sase luni acest lucru”, a susținut Viorel Cataramă, în emisiunea „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.

Reamintim că Suedia a raportat până la sfârșitul lunii august 5.800 de morți din cauza COVID-19, fiind atunci în topul deceselor. În prezent, numărul deceselor raportate în Suedia este de 5.918, iar rata mortalității cumulate este printre cele mai mici în Europa, de 0,2, potrivit Centrului European al Controlului Bolilor (ECDC). Numărul deceselor raportate de țara noastră până marți, 27 octombrie, a ajuns la 6.574, potrivit ultimului bilanț prezentat de autorități.

Viorel Cataramă acuză și o dictatură medicală a unui grup restrâns de medici în criza de coronavirus, din cauza măsurilor luate de România, dar și de statele lumii pentru limitarea transmiterii virusului: „Acum toata lumea incepe sa se trezeasca. Donald Trump. De fapt, conducatorii au cazut in capcana medicilor care doresc dictatura medicala, si neavand forta destula sa se opuna dictaturii, au luat aceste decizii gresite. (...) Cei care au avut intelepciunea sa se lupte cu acest virus stau acum bine mersi. Intelepciunea vine din decizia politica”.

Viorel Cataramă a explicat și cum ar fi făcut el dacă ar fi avut putere de decizie: „Eu nu sfatuiesc nimic, nu sunt impotriva purtarii mastii, sunt impotriva obligativității purtării măștii. (...) Eu m-aș fi comportat cum a facut Suedia. As fi recomandat oamenilor sa se protejeze dar i-as fi lasat sa actioneze in functie de constiinta lor, in functie de drepturile lor. Pentru unii viata e mai importanta decat libertatea. Pentru altii, libertatea e mai importanta”.

Cataramă: Libertatea este mai presus de orice

„Chestiunea importantă este ca sunt milioane de romani care considera ca libertatea e mai importantă decat orice si care nu doresc sa aiba suspendate drepturile nici macar o secunda: la educatie, religie. Sunt drepturi care ne-au fost incalcate. (...)

Răul provine din randul unei gasti de medici care n-au treaba cu sanatatea oamenilro, poate si din partea unor politicieni. Pentru ca timp de cinci luni au aruncat cu bani in stanga si dreapta, si acum școlile sunt inchise, institutiile culturale sunt inchise. (...) Sunt cei care sunt in sectoru lprivat care au ajuns in pragul saraciei, al nebuniei. (...)

Daca au impus masuri ce au facut, in continuare coronavirusul circula , vom intra in contact cu el. Credeti că o să dispara? Donald Trump a zis ca problema coronavirusului va dispărea după 3 noiembrie, dupa alegeri”, a mai declarat Viorel Cataramă, marți seară, la „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.