Trucuri pentru a usca oja mai repede. Sfaturi utile tuturor femeilor

Scufundă unghiile într-o baie de gheață

Poți accelera procesul de uscare prin scufundarea unghiilor într-o baie cu gheață. Apa rece pregătește terenul pentru întărirea rapidă a ojei și uscarea mai eficientă.

Umple un bol cu apă rece și adaugă câteva cuburi de gheață. Scufundă unghiile timp de câteva minute, scoate mâinile și usucă-le la aer timp de 2–3 minute.

Aplică straturi subțiri și uniforme de ojă

Aplicarea unor straturi subțiri și uniforme este cea mai bună metodă de a te asigura că unghiile se usucă mai repede atunci când faci o manichiură.

Straturile groase se vor usca mult mai greu, plus că finisajul final poate arăta neuniform și lipicios, spun specialiștii în beauty.

Folosește un strat superior cu uscare rapidă

Un strat de ojă cu uscare rapidă schimbă regulile jocului. Folosește o ojă realizată cu rășină specială, care sigilează stratul superior și ajută la uscarea mai rapidă a unghiilor.

Clătește unghiile sub apă rece

Similar băii de gheață, trece unghiile sub un jet de apă rece. Acest lucru ajută oja să se întărească și să se usuce mai repede. De asemenea, această metodă poate face ca manichiura ta să arate neuniform sau să se ciobească, deci trebuie să fii foarte atentă când o folosești.

Pulverizează fixativ pe unghii

Fixativul nu este doar pentru păr, ci poate ajuta și la uscarea mai rapidă a unghiilor. Atenție, acesta funcționează doar pe stratul superior de ojă, nu și pe straturile de bază. Fixativul poate ajuta, în anumite condiții, la uscarea mai rapidă a ojei.