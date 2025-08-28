Tratament pentru febră

Cauzele acestui simptom pot să fie diverse, dar, de obicei, cele mai frecvente cauze ale febrei sunt virusurile și bacteriile.

În sezonul rece aceste cauze se înmulțesc mai rapid și apar, astfel, diverse afecțiuni care cauzează febra. Indiferent de afecțiunea care a provocat febra, medicii recomandă și prescriu medicamente care să o scadă, pentru a evita degradarea stării de sănătate.

În trecut, oamenii nu aveau acces la medicamente și pentru tratarea diverselor afecțiuni recurgeau la leacurile băbești pe bază de plante medicinale. Acestea se dovedeau a fi foarte eficiente. Plantele erau procurate chiar de către femei în sezonul de cultivare al acestora, erau puse la uscat și depozitate pentru a fi la îndemână la nevoie.

În zilele noastre, nu se mai practică prea mult culesul plantelor medicinale, decât în scop comercial, însă ele pot fi găsite în magazinele de specialitate, sub diverse forme, fie uscate, fie sub formă de ceaiuri la plic, vrac, sub formă de tincturi, alifii sau capsule.

Întrucât piața medicamentelor este, deși variată, atât de controversată, multe persoane s-au întors spre natură și încep să aibă tot mai multă încredere în leacurile pe care natura le oferă și cu care s-au tratat secole la rând înaintașii noștri.

Rețeta din plante, care scade febra

Astfel, dacă sunteți printre adepții fitoterapiei, vă recomandăm o rețetă veche, țigănească, transmisă din generație în generație, cu care tratau febra nomazii țigani, de-a lungul timpului.

