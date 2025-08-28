Cimbrul este o plantă extrem de benefică sănătății, acționând ca un antibiotic natural asupra anumitor tipuri de virusuri. Iată ce alte beneficii mai are.

Cimbrul, beneficii

Cercetătorii au descoperit că acesta constituie un remediu eficient împotriva durerilor și crampelor produse în perioada menstruației. De asemenea, și în cazul durerilor de cap și spate, precum și a senzației de greață și amețeală.

Cimbrul este un dezinfectant foarte puternic, ce poate fi folosit atât intern, cât și extern. Deseori, este utilizat pentru a preveni, dar și pentru a trata răcelile, durerile în gât și infecțiile bucale. Pentru asta se face gargară cu infuzie de cimbru. Și tusea sau anumite afecțiuni la plămâni pot fi vindecate, consumând ceai de cimbru.

Această plantă este bogată în antioxidanți, susținând funcțiile naturale ale organismului, cu efect benefic asupra sistemului endocrin și, în special, al timusului.

Cimbrul, alte întrebuințări excelente

Are efect antireumatic. Reumatismul este o afecțiune cauzată de fluxul sanguin deficitar și de creșterea concentrației de acid uric în sânge. Ceaiul de cimbru are acțiune diuretică și ajută la eliminarea prin urină a toxinelor, stimulând fluxul sanguin. Proprietățile sale diuretice îl fac un tratament excelent împotriva infecțiilor aparatului urinar și al vezicii urinare.

Cimbrul este foarte benefic celor ce suferă de hipertensiune, normalizând tensiunea arterială ridicată.

Această plantă este un tonic excelent. Uleiul de cimbru protejează sănătatea inimii, sistemul digestiv și nervos, pielea, mușchii și întărește sistemul imunitar. De asemenea, omoară ciupercile și paraziții.

Timolul, care este un compus al uleiului esențial de cimbru, ajută la vindecarea rănilor și a leziunilor de la nivelul pielii, îmbunătățind fluxul sanguin din piele. Aplicarea unei comprese calde cu ulei esențial de cimbru pe entorse, artrită, gută sau sciatică, pot fi un remediu foarte bun împotriva durerii.

Cimbrul, remediu universal

Poate fi folosit ca tratament pentru vaginită și candidoză vaginală.

Alopecia este o altă afecțiune ce poate fi tratată prin aplicarea și masarea scalpului, timp de mai multe luni, cu un amestec format din ulei de cimbru, rozmarin, levănțică, lemn de cedru, jojoba și semințe de struguri.

Cimbrul are puternice proprietăți antiseptice, motiv pentru care este un ingredient bun pentru dezinfectarea mâinilor pe cale naturală.

Atât uleiul, cât și infuzia de cimbru pot fi folosite cu succes pentru tratarea acneei, sau ca tonic pentru părul fragil.

Pentru ameliorarea durerilor și a mâncărimilor produse în urma înțepăturilor de insecte, uleiul de cimbru diluat poate fi un remediu excelent, dacă este aplicat local.

Fructele și legumele pot fi spălate cu o soluție formată din 1% ulei esențial de cimbru și apă, pentru o curățare antibacteriană. De asemenea, cimbrul ține insectele la distanță.

Deoarece acest ulei de cimbru vă poate irita pielea, este bine să-l folosiți în combinație cu alte uleiuri esențiale, cum ar fi cele de grapefruit, rozmarin, pin, lămâie sau lavandă.

Pentru tratarea răcelilor și a tusei, fitoterapeutul Rosemary Gladstar ne recomandă un foarte bun remediu pe bază de cimbru, ce se prepară ușor acasă.

Iată rețeta:

60-120 grame de frunze și flori de cimbru (pot fi folosite atât cele verzi, cât și cele uscate);

1 litru de apă;

1 cană de miere.

Mod de preparare

Se amestecă cimbrul și apa într-o cratiță, la foc mic. Se lasă să fiarbă în clocote mici, cu capacul într-o parte, pentru a putea lăsa să iasă aburul, până când lichidul se reduce cam la jumătate, rămânând aproximativ 2 căni de ceai foarte concentrat.

Se strecoară, iar ceaiul obținut se lasă puțin să se răcească (să nu aibă temperatura de peste 40 grade când se amestecă cu mierea). Apoi se adaugă mierea și se amestecă până se dizolvă. Preparatul se pune într-un borcan de sticlă în frigider, unde va rezista timp de 3-4 săptămâni.

Mod de utilizare

Se ia de la ½ până la 1 linguriță la fiecare două ore, până când tusea dispare.

Cimbrul este folosit cu succes și în bucătărie, fiind un condiment excelent pentru preparatele din carne. Estre ideal și pentru conservarea murăturilor. Acest condiment, aplicat peste carnea pusă la macerat, va acționa ca un conservant natural în timp ce îi va conferi acesteia un gust excelent.