Remedii naturale pentru prevenirea arteriosclerozei

Desi tratamentele medicale sunt esentiale, cateva remedii naturale si modificari ale stilului de viata pot ajuta la prevenirea arteriosclerozei si la imbunatatirea sanatatii vasculare.

-Adoptati o dieta sanatoasa pentru inima:

Includeti alimente bogate in antioxidanti si grasimi sanatoase, cum ar fi pestele gras (somon, macrou), nucile, semintele de in, uleiul de masline si avocado.

Consumati alimente bogate in fibre, cum ar fi legumele, fructele si cerealele integrale, care ajuta la reducerea colesterolului.

-Exercitii fizice regulate:

Activitatea fizica moderata, cum ar fi mersul pe jos, ciclismul sau inotul, poate imbunatati circulatia si poate contribui la reducerea tensiunii arteriale si a colesterolului.

-Renuntati la fumat:

Fumatul este unul dintre cei mai importanti factori de risc pentru arterioscleroza. Renuntarea la fumat poate imbunatati rapid sanatatea cardiovasculara.

-Gestionarea stresului:

Practici precum meditatia, yoga si tehnicile de respiratie profunda pot ajuta la reducerea nivelului de stres, care are un impact negativ asupra inimii si vaselor de sange.

-Consumati suplimente naturale:

Uleiul de peste: bogat in acizi grasi omega-3, cunoscuti pentru proprietatile lor antiinflamatorii si de reducere a trigliceridelor.

Usturoiul: poate ajuta la reducerea tensiunii arteriale si a colesterolului.

Turmericul: contine curcumina, un puternic antiinflamator care poate proteja vasele de sange, potrivit studiilor.

Uleiuri esentiale: Mai multe cercetari demonstreaza ca uleiurile esentiale, inclusiv cimbru, cuisoare, ghimbir, eucalipt, fenicul si bergamota pot reduce enzimele inflamatorii COX-2.

Magneziul: Acesta este un nutrient cheie care ajuta la relaxarea muschilor si echilibreaza nivelurile de minerale. Studiile in vitro au legat nivelurile scazute de magneziu de disfunctia endoteliala, care precede dezvoltarea arteriosclerozei.

sursa: Sfat Naturist