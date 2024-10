Ce este tahicardia sau pulsul marit?

Tahicardia inseamna o frecventa cardiaca mare (puls marit). De obicei, medicii considera ca o frecventa cardiaca mai mare de 100 de batai pe minut este prea rapida, cu toate ca aceasta variaza de la o persoana la alta. Frecventa cardiaca poate fi influentata de varsta si nivelul de fitness al persoanei.

In caz de tahicardie, fie camerele superioare, fie cele inferioare ale inimii bat mult mai repede. Din cauza faptului ca bate prea repede, inima nu pompeaza la fel de eficient ca in mod normal, iar circulatia sangelui catre restul corpului, inclusiv catre cord, se reduce.

In plus, atunci cand inima bate mai repede, muschii ei au nevoie de mai mult oxigen. In timp, celulele lipsite de oxigen pot muri, iar acest lucru poate duce la infarct.

Pulsul normal

Adultii au, in general, in repaus, intre 60 si 100 de batai ale inimii pe minut. De obicei, o frecventa cardiaca mai mica in repaus presupune o functionare cardiaca mai buna si o stare cardiovasculara mai eficienta. De exemplu, un sportiv bine pregatit ar putea avea o frecventa cardiaca normala in repaus in jurul a 40 de batai pe minut.

Cauzele ce conduc la puls mărit

In general, tahicardia este cauzata de o intrerupere a impulsurilor electrice normale care controleaza actiunea de pompare sau viteza de pompare a inimii. Exista anumiti factori care pot declansa un puls marit, in functie de tipul si cauza tahicardiei. Acestia sunt:

- hipertensiunea arteriala

- problemele congenitale ale inimii

- consumul excesiv de alcool sau cofeina

fumatul

- anumite afectiuni pulmonare, tiroidiene, anemie si alte probleme de sanatate

- o alimentare precara cu sange si deteriorarea tesuturilor cardiace cauzata de anumite boli cardiace, afectiuni coronariene, boli ale valvelor inimii, insuficienta cardiaca, tulburari ale muschiului cardiac, tumori sau infectii

- hemoragiile puternice

- o operatie anterioara la inima

- consumul de cocaina sau alte droguri recreative

- dezechilibrul electrolitic

- oboseala

- stresul fizic si mental, printre care anxietate si alte tulburari emotionale si psihice

- o reactie la anumite medicamente

Medicamente care pot contribui la cresterea pulsului

Exista o serie de medicamente care pot afecta semnalele electrice ale inimii si pot grabi bataile acesteia. Printre acestea se numara:

- medicamentele impotriva astmului

- antidepresivele

- antibioticele

- medicamentele pentru tuse, raceala si alergii

- medicamente pentru afectiunile tiroidei

- anumite suplimente

In unele cazuri, insa, medicii nu descopera motivul pentru care o persoana se confrunta cu tahicardie.

Metode de tratament

Un puls marit poate fi incetinit prin mai multe metode, dupa cum urmeaza:

Manevre vagale pentru reducerea unui puls marit

Bataile inimii sunt reglate de nervul vag. Acest nerv poate fi influentat de anumite manevre sau tehnici care pot incetini bataile inimii. Printre acestea se numara:

- aplicarea unei presiuni usoare in zona gatului unde se afla artera carotida

- aplicarea unei presiuni abdominale

- aplicarea de apa rece pe fata persoanei cu puls marit

Aceste manevre pot fi utile in situatii de urgenta. De asemenea, medicul poate aplica o presiune usoara pe globii oculari in timp ce persoana cu puls marit isi tine ochii inchisi.

Medicamente pentru puls marit

Medicamentele prescrise de specialist in caz de tahicardie sunt antiaritmicele. Acestea pot fi administrate pe cale orala sau intravenoasa. Antiaritmicele restabilesc ritmul cardiac si bataile inimii. Cateva dintre medicamentele antiaritmice sunt sotalol, amiodarona si mexiletina.

Cardioversie electrica si defibrilatoare

Aceasta manevra ne este familiara din filme. Medicul aseaza electrozi pe corpul persoanei cu puls marit si furnizeaza un soc electric inimii cu ajutorul unui aparat. In acest fel, restabileste un nivel normal al ritmului cardiac.

Interventie chirurgicala

Cu toate ca se intampla rar, exista cazuri in care doctorul poate recomanda o interventie chirurgicala pe cord deschis pentru a elimina o cale electrica suplimentara care cauzeaza puls marit.

De asemenea, medicii pot trata tahicardia prin procedura de tip labirint. In timpul acestei interventii, chirurgul efectueaza mici incizii in tesutul cardiac pentru a crea un model sau labirint de tesut cicatricial. Deoarece nu conduce electricitatea, tesutul cicatricial interfereaza cu impulsurile electrice care provoaca unele tipuri de tahicardie.

In majoritatea cazurilor, operatia este realizata doar daca celelalte variante de tratament nu dau roade sau daca este necesara o interventie chirurgicala pentru a trata o alta problema cardiaca.

