Raport îngrijorător UNICEF: Aproape 70% dintre copiii cu vârstă școlară nu au acces la internet acasă

Raportul ”How Many Children and Youth Have Internet Access at Home?” (”Câţi copii şi tineri au acces la Internet acasă?”) mai indică și că numărul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani care nu au conexiune la internet acasă se ridică la 759 de milioane, reprezentând 63% din total.

Directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore, a subliniat că lipsa accesului la internet îi izolează pe copii și tineri de lume și, evident, le îngrădește dreptul la educație.

”Faptul că atât de mulţi copii şi tineri nu au Internet acasă reprezintă mai mult decât un decalaj digital - este o falie digitală. Lipsa de conectivitate nu limitează doar capacitatea copiilor şi tinerilor de a se conecta online. Îi împiedică să concureze în economia modernă. Îi izolează de lume. Iar în cazul închiderii şcolilor, ca în situaţia cu care se confruntă în prezent milioane de persoane din cauza Covid, le îngreunează accesul la educaţie. Spus mai direct, lipsa accesului la Internet îi va costa viitorul pe cei din următoarea generaţie”, a spus reprezentantul UNICEF.

Din concluziile raportului reiese și că decalajul digital adâncește inegalitățile deja existente între țări și comunități, copiii și tinerii din țările sărace având astfel mult mai puține șanse la educație și dezvoltare.

În zonele urbane, procentul copiilor de vârstă școlară care nu au acces la internet acasă este de aproximativ 60%, în timp ce în mediul rural în această situație se află trei sferturi dintre copii. Cei mai afectați sunt cei din Africa subsahariană şi Asia de Sud, unde aproximativ nouă din zece copii se află în această situație.

În Africa de Vest şi Centrală nu au internet acasă 95% (194 de milioane) dintre copiii cu vârste între trei și 17 ani, În Africa de Est şi de Sud - 88% (191 de milioane), în Asia de Sud - 88% (449 de milioane), în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord - 75% (89 de milioane), în America Latină şi Caraibe - 49% (74 de milioane), în Europa de Est şi Asia Centrală - 42% (36 de milioane), în Asia de Est şi Pacific - 32% (183 de milioane).

UNICEF mai subliniază că există și situații în care, deși au internet acasă, mulți copii nu îl pot accesa din cauza unor factori precum presiunea de a face treabă sau de a lucra, lipsa dispozitivelor sau a înţelegerii privind accesarea oportunităţilor online.

Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite a fost creat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1946. În 1953, numele său a fost prescurtat în Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite, dar este mai cunoscut sub acronomimul său popular UNICEF.