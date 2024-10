„Am fost oprit, am refuzat să fac testul care se face pe loc pentru că iau foarte multe suplimente, beau tot felul de ceaiuri. Chestiile astea se mai încurcă uneori. Mai ies și false. Eu am cerut analiza de sânge. Am fost sfătuit să nu comentez foarte mult acum pentru că artiştii mai spun şi lucruri trăsnite. Ancheta este în curs de desfăşurare, avocaţii mei o să se ocupe de asta dacă o să fie nevoie. Eu sunt un biet artist, nu ştiu cum se procedează. Nu sunt panicat”, a declarat artistul.

Cântărețul Randi, prins drogat la volan. Artistul s-a ales cu dosar penal: „Mai bine vorbiți de muzică și actele de binefacere” Randi a fost prins drogat la volan. Artistul a fost depistat în urma unui control de rutină și s-a ales cu dosar penal. Rezultatele expertizei de la medicină legală au confirmat prezența cocainei și a canabisului în sânge. Cântărețul a fost oprit de polițiști în timp ce era la volanul mașinii pe DN1. Inițial, ar fi refuzat testarea cu drugtestul, însă a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru a i se recolta probe biologice. Rezultatele acestor probe au arătat însă faptul că Randi ar fi consumat cocaină și canabis înainte să se urce la volan. Artistul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea mașinii sub influența substanțelor interzise. Într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, Randi a recunoscut că este vorba despre o anchetă în desfășurare însă a declarat că se poate bucura de prezumția de nevinovăție. ”Mai bine vorbiți de muzică și actele de binefacere, înainte de atrage concluzii greșite”, a declarat Randi.