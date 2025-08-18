Mary Ann Bevan, cea mai urâtă femeie din lume

Mary Ann Bevan a fost o femeie care a rămas în istorie ca urmare a sacrificiului pe care l-a făcut de dragul celor patru copii ai săi, în ciuda faptului că demnitatea ei a avut de suferit. A fost umilită de o lume întreagă și supranumită "Cea mai urâtă femeie din lume."

Mary Ann, născută în 1874, a crescut în estul Londrei împreună cu familia și cei șapte frați. După terminarea studiilor medicale, a devenit asistentă medicală. Mai târziu, s-a căsătorit cu Thomas Bevan, iar cei doi s-au bucurat de o viață fericită împreună.

După ce s-a căsătorit, Mary Ann a început să se confrunte cu o creștere anormală a capului și membrelor, deformări faciale și migrene. Aceste simptome indicau apariția unei tulburări cauzată de excesul de hormoni de creștere. Afecțiunea este numită acromegalie. Cu toate acestea, la momentul respectiv, această afecțiune nu era cunoscută în mediul medical.

Cu toate că ea era o femeie frumoasă înainte de declanșarea bolii, ca urmare a acestei anomalii, aspectul lui Mary Ann Bevan s-a schimbat drastic pe parcursul a cinci ani. În ciuda acestui fapt, soțul ei a rămas alături de ea până la moartea lui subită, care a avut loc în urma unui accident vascular cerebral, în anul 1914. Rămasă văduvă cu patru copii de crescut, Mary Ann a ales să-și câștige pâinea și să-și întrețină copiii, cu prețul celei mai crunte umilințe.

A ales să-și etaleze aspectul fizic

Pe măsură ce boala a progresat, viața ei a devenit tot mai dificilă pentru ea, deoarece și-a pierdut locul de muncă. Din cauza aspectului ei, a devenit aproape imposibil pentru ea să-și găsească un loc de muncă adecvat. Iar câștigarea banilor a devenit o luptă majoră pentru ea.

Când nimic nu a funcționat în aflarea unui loc de muncă, ea a decis să se alăture unui concurs numit "Cea mai urâtă femeie", sperând să-și câștige existența etalându-și fizicul, spre amuzamentul și uimirea lumii. A concurat alături de alți 250 de candidați și a ajuns să câștige titlul de "Cea mai urâtă femeie," deși acest lucru nu o onora.

În 1920, ea a fost angajată de un celebru showman al vremii, Samuel W. Gumpertz, pentru a face parte din spectacolul său. Până când a murit, în 1933, a apărut în cadrul spectacolelor de circ. A apărut, inclusiv la Circul Dreamland, afișându-se în fața oamenilor, care se amuzau și o batjocoreau pentru felul în care arată. Era privită ca o ciudățenie a naturii. Cu toate acestea a continuat să se afișeze în fața lumii pentru a putea asigura traiul copiilor ei.

Oricât de tragică a fost povestea lui Mary Ann Bevan, ea este un exemplu a ceea ce înseamnă noțiunea de mamă și capacitatea de sacrificiu a unei mame pentru copiii ei. Chiar dacă a câștigat titlul de "Cea mai urâtă femeie", ea a rămas în istorie și ca femeia care s-a lăsat umilită pentru a asigura existența copiilor ei.

sursa: Almanah Online