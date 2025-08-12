Cu ajutorul urmatoarelor metode iti poti da seama care este perspectiva sa asupra vietii, daca are o mentalitate pozitiva sau negativa, cat de atent este si cum gestioneaza obstacolele – romantice si de alta natura.

Nivelul de cunoastere al potentialului noului partener este cel care va determina daca relatia voastra va fi de succes.

Iata cum iti dai seama daca un barbat este disponibil din punct de vedere emotional in 15 minute sau mai putin.

Pune intrebari semnificative

- Ce este cel mai important pentru tine in viata? (De exemplu: timpul, banii, familia sau dragostea).

- Ce te incanta cel mai mult in viata ta in acest moment?

- Cum au fost relatiile tale din trecut? Cat timp au durat acestea? Cum s-au incheiat? ( rezolvat conflictele sau dramele din trecut cu fosta sa partenera sau daca inca poarta furie si proiecteaza toate vina asupra fostei sale partenere? Daca vorbeste despre fosta lui partenera cu bunatate si respect inseamna ca asa va vorbi si despre viitoarea sa partenera).

- Daca ar trebui sa ai un motto in viata, o fraza dupa care sa traiesti, care ar fi acesta? (Este foarte revelator pentru abordarea unei persoane fata de viata).

- Ce cauti? In dragoste, in general in viata sau in cariera?

Citeste continuarea pe Aici