Nu ai nevoie de prea multe în bucătărie pentru a pune pe masă un desert rapid și gustos. Mai jos descoperi lista de ingrediente, dar și modul de preparare.

450 g de făină

30 g de pudră de cacao

10 g de praf de copt

2 g de bicarbonat de sodiu

100 g de zahăr

150 ml de apă minerală

150 ml ulei

150 g de gem de prune

1 linguriță esență de rom

Un praf de sare

Cum prepari negresa de post cu apă minerală

Pornește cuptorul la 180 de grade Celsius și lasă-l să se încălzească. Pune o hârtie de copt într-o tavă de 26/36 cm, iar mai apoi apucă-te de pregătirea compoziției pentru negresă.

Într-un bol mare adaugă zahărul, iar apoi toarnă uleiul și amestecă bine cu mixerul până când zahărul este aproape dizolvat. Adaugă apa minerală și omogenizează bine compoziția.

Poți adăuga mai apoi gemul de prune și omogenizează din nou compoziția. Gemul de prune și apa minerală sunt ingredientele care vor face difreneța în rețeta ta de negresă de post.

Diluează bicarbonatul de sodiu în suc proaspăt de lămâie și adaugă-l peste amestecul de ingrediente. Nu uita să adaugi și un praf de sare, dar și esența de rom sau altă aromă preferată de tine. Poți adăuga scorțișoară sau o aromă de migdale care să completeze gemul de prune.

Compoziția obținută va avea textura puțin mai consistentă decât aluatul clasic pentru chec. Coace negresa pentru 40–45 de minute la 180 de grade Celsius.

Las-o să se răcească, apoi porționeaz-o și servește-o decorată cu zahăr pudră sau cu nucă de cocos. La final te vei bucura de o rețetă simplă, rapidă, dar delicioasă.